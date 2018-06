Por una infección en la médula operarán a la joven baleada

Si bien en un principio, a la joven que fue baleada el 27 de mayo en la vía pública en el barrio Fonavi, no se le podía extraer el proyectil alojado en la médula por el riesgo que eso implicaba, ahora los médicos tomaron la decisión de llevarla al quirófano, ya que se le produjo una seria infección a la altura de la columna.

Esta nueva complicación que comenzó a padecer Rocío hace varios días, le está generando fiebres constantes y problemas en la salud debido a que la infección, que le está provocando la bala alojada en su espalda, podría trasladarse a otras partes del cuerpo como al cerebro, explicaron.

Cabe destacar que uno de los dos proyectiles que recibió la adolescente de 16 años pudo ser extraído durante los primeros días de internación en el Hospital Interzonal donde aún continúa alojada, ahora a la espera de una nueva operación que los médicos querían evitar debido a al riesgo por ser una zona “delicada”.

Esa zona es la médula espinal que hasta ahora le había provocado la parálisis desde la cintura hasta las extremidades inferiores. De esta manera, el martes pasado iba a ser trasladada a una clínica de rehabilitación de Junín, iniciativa que tuvo que ser postergada.

“El riesgo está y es muy grande”

En diálogo con Democracia, la madre de Rocío, Carolina Beneitez explicó que “su salud se complicó con la infección de la bala que tiene alojada. Le hicieron estudios, le dieron un coctel de medicamentos, pero se la van a tener que sacar porque no hubo una buena evolución”.

“Los médicos dicen que es muy arriesgado, pero lo tienen que hacer. Pero en vez de ver el lado negativo hay que pensar que podría pasar algo positivo, pero el riesgo está y es muy grande”, subrayó.

La operación se deberá realizar lo antes posible “por el tema de la fiebre debido a la infección. Primero fue una vez al día y ahora tres veces bajándola continuamente con medicamentos. Además la infección le puede subir al cerebro, que es la principal preocupación, lo que requiere una inmediata operación. Ella llora porque tiene mucho miedo”, expresó Carolina.



“De los médicos no me puedo quejar. La dejo en manos de una eminencia, el Dr. Carlos Zanardi, uno de los mejores de Argentina y Latinoamérica quien ha salvado muchos chicos con heridas de balas y accidentes”, informó.

“No me quiero adelantar, pero con una muy buena rehabilitación, luego de sacar la bala, podría volver a llegar a caminar”, afirmó.

Hoy continuarán con los análisis de rutina antes de entrar nuevamente al quirófano.

La causa está caratulada como “intento de homicidio doblemente agravado”, tramitada en la Fiscalía del Dr. Esteban Pedernera.

Este lamentable hecho ocurrió el domingo 27 de mayo a las 18.15, en la intersección de calles Sanabria y Quintana donde la menor de 16 años recibió dos disparos de arma de fuego.

El agresor, con un frondoso prontuario delictivo, continúa prófugo de la Justicia y es intensamente buscado por las fuerzas policiales.