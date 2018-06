En la Región bajaron los homicidios, pero crecieron un 50% las violaciones

Los homicidios dolosos consumados disminuyeron un 8,9 por ciento en la provincia de Buenos Aires en 2017 respecto del año anterior, mientras que bajaron 10,9 por ciento los apremios ilegales y torturas, a la vez que se redujeron los casos de secuestro extorsivo y hurto agravado de vehículos, según un informe de la Procuración bonaerense.

Las estadísticas del Departamento Judicial de Junín acompañan la tendencia, si de homicidios se trata: bajaron de 7 en 2016 a solo 4 en 2017, aunque el total de las Investigaciones Penales Preparatorias subieron un 1,6 por ciento en relación con las del año anterior, sin tener en cuenta las cifras negras del delito, que no son otra cosa que aquellos casos que no se denuncian, por hartazgo o la certeza de que hacerlo “no resuelve nada”.

El procurador General, Julio Conte Grand, dio a conocer en una conferencia de prensa el informe que indica que hubo 93 víctimas menos de homicidio doloso (con intención) en 2017 y que el total de ese tipo de delitos -entre consumados y en grado de tentativa- se redujo 9,4 por ciento.

Conte Grand indicó además que en las Estadísticas y el Informe de Delitos Dolosos de 2017 -publicados en la web del Ministerio Público Fiscal en los links www.mpba.gov.ar/informes y www.mpba.gov.ar/estadisticas- se registró un crecimiento en la persecución del narcomenudeo, ya que hubo 9 por ciento más de actuaciones en el segmento de la comercialización.

El Departamento Judicial de Junín tiene competencia territorial sobre los partidos de Chacabuco, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln y Rojas.

Con 11.455 IPP iniciadas, aportó en 2017 el 1,4 por ciento del total de toda la Provincia, siendo Lomas de Zamora el Departamento Judicial con más causas del mismo período (17,2% del total), seguido por San Martín (11,4%); San Isidro (9,1%) y La Matanza (8,8%).

Haciendo foco en lo que pasó en Junín, el año pasado se iniciaron 13 causas por homicidio (dos consumados, y once tentativas, contra los 15 de 2016 (cuatro consumados y once tentativas). Los homicidios agravados pasaron de 6 en 2016 a 7 el año pasado, mientras que la cifra de homicidios culposos (en su mayoría por accidentes de tránsito) sigue siendo escandalosamente elevada: 35 en 2017, contra 40 en 2016 (descendió un 12,5 por ciento).

Recapitulando, el total de homicidios en la región en 2017 fue de 55, contra 61 de 2016.

Delitos sexuales

Sí se advierte una suba en los delitos contra la integridad sexual: en 2017 se denunciaron 33 violaciones con acceso carnal contra 22 de 2016, lo que representa un incremento del 50 por ciento. Y 191 delitos contra la integridad sexual, contra 136 de 2016 (una suba interanual del 40,4 por ciento).

Por otra parte, los llamados “delitos contra la propiedad” mostraron subas y bajas, mientras que los hurtos experimentaron un crecimiento interanual del 23,2 por ciento (pasaron de 1040 en 2016 a 1281 en 2017); los robos con uso de armas disminuyeron un 14,2 por ciento.

Descendieron también las causas por droga (son las que figuran como Infracción a la Ley 23.737), al pasar de 514 en 2016, a 391 en 2017 –mermaron un 23,9 por ciento-; y Delitos contra el Orden Público (7 a 4). Esto último también ocurrió en otros departamentos judiciales.

El procurador resaltó “el aumento considerable en denuncias contra el orden público” en toda la Provincia, que escaló en 625 por ciento ya que, explicó, se debió “al impacto de las amenazas de bomba en los colegios” que ocurrieron durante todo el año pasado y “desordenaron los cuadros estadísticos”.

“Delitos sensibles”

“Los resultados correspondientes al año 2017 nos dicen que hubo una reducción significativa en delitos sensibles”, dijo el procurador Conte Grand al dar a conocer la disminución de 10,9 por ciento de los casos de torturas y apremios ilegales y la baja de la tasa de causas iniciadas en el Fuero Penal Juvenil: de 158,17 a 152,91 cada 100.000 habitantes.

Para el funcionario, “es interesante analizar lo que pasa en 2016 y 2017”, ya que hubo “una reducción del homicidio en general”.

Puntualmente sobre los homicidios dolosos, Conte Grand indicó que se registraron 979 hechos consumados en toda la Provincia, lo que arroja 96 casos menos (8,9 por ciento) si se comparan los 1.075 de 2016.

En la misma línea, la tasa anual de víctimas de homicidios dolosos consumados para la Provincia en 2017 fue de 6,05 por ciento cada 100.000 habitantes, lo que muestra “una disminución estadísticamente significativa”, explicó Conte Grand.

Indicó que fueron iniciadas 1.217 investigaciones por homicidios dolosos en grado de tentativa, con una disminución de 9,7 por ciento en relación a 2016, unos 131 casos menos.

Sobre la infracción a la Ley de Estupefacientes, el informe advirtió que las instrucciones penales preparatorias (IPPs) registraron un crecimiento de casi 9 por ciento, fundamentalmente por el aumento de investigaciones de casos de comercialización y de tenencia con fines de comercialización, exhibiendo un alza de 22 IPPs cada 100.000 habitantes de año a año.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, el estudio indica una reducción de 34,5 por ciento de casos de secuestro extorsivo y 5,1 por ciento de hurto agravado de vehículos en la vía pública. La tasa de IPPs cada 100.000 habitantes de este último delito bajó a nivel provincial de 218,5 a 205,1 entre 2016 y 2017.

En el caso del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a nivel provincial, Conte Grand explicó que en 2017 las IPPs disminuyeron 2,3% con respecto a 2016, por lo que la tasa bajó de 158,2 a 152,9 IPPs cada 100.000 habitantes en ese período.