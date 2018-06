Volvieron a detener en Chacabuco a un hijo no reconocido de Passarella

Cristian Daniel Zabala, hijo no reconocido del ex presidente de River Plate y ex jugador de esa entidad, de Sarmiento de Junín y de la Selección Nacional, Daniel Alberto Passarella, fue detenido por segunda vez en menos de un año, acusado de formar parte, presuntamente, de una red de narcotráfico en la vecina ciudad de Chacabuco.

El hombre de 37 años fue apresado junto a una mujer y de ellos se sospecha que integraban una banda que operaba en el norte del interior provincial y que la manejaba un convicto que cumple condena en la Unidad Penal Nº 49 de Junín.

Ambas detenciones se realizaron en las últimas horas en el marco de un megaoperativo que efectuaron efectivos de la Policía Bonaerense y los procedimientos se llevaron a cabo en distintos domicilios del Partido de Chacabuco.

Estuvieron a cargo de oficiales pertenecientes a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Junín, quienes llevaron adelante una extensa investigación que incluyó una importante cantidad de escuchas y otras pesquisas.

Además de los dos individuos apresados –un hombre y una mujer- se incautó hasta le momento medio kilo de estupefacientes.

Zabala, quien es hijo de Passarella como producto de una relación extramatrimonial con Nélida Mabel Zabala, ya había sido detenido en septiembre del año pasado por una causa similar.

El apresado se vio envuelto nuevamente en una causa por drogas, ya que en septiembre de 2017 le hallaron en su poder 24 gramos de cocaína y 42 de marihuana, según la información proporcionada entonces por la Policía Bonaerense.

De acuerdo a los trascendidos, luego de la obtención del Mundial Argentina 1978, "el Kaiser" volvió a su ciudad natal, Chacabuco, y allí habría conocido a Nélida Zabala.

Passarella tuvo otros dos hijos, Lucas y Sebastián, este último falleció en 1995 en un accidente cuando apenas tenía 18 años, luego de que la camioneta 4 x 4 que conducía fuera arrollada por un tren tras cruzar con la barrera baja y de contramano.