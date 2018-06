Allanan tres casas por la causa de los inhibidores de cierres centralizados

En el día de ayer, efectivos de la Comisaría de Lincoln y grupo DDI procedieron al secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok, vehículo que resulta de interés en el marco de una IPP “hurto” del 3 de marzo del corriente año, con intervención de la UFIyJ Nº 1 de Junín, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo.

El vehículo era conducido por un sujeto de 40 años, acompañado por una joven de 21 años y una mujer de 36 años, oriundos de La Matanza, quien resultó ser la esposa de un detenido que está alojado en Lincoln por una causa de “hurto agravado” a cargo de la fiscal mencionada anteriormente, como había informado Democracia el mes pasado.

El 30 de mayo, este hombre había sido aprehendido en la localidad vecina junto a otro sospechoso (oriundo de Villa Gesell), ambos acusados de robar autos mediante el sistema de inhibidores de cierres centralizados. Habían sido captados por las cámaras de seguridad del municipio a bordo de un Peugeot 208.

Con un avance en la investigación, ayer se procedió a realizar tres allanamientos de urgencia en el partido de La Matanza, dentro del Gran Buenos Aires desde donde los sospechosos ya detenidos armarían las operaciones delictivas, para luego ejecutarlas en otras localidades.

El un domicilio de avenida Pollero al 3000 de Rafael Castillo, se secuestraron $ 80 mil pesos en efectivo y 500 dólares.

Robos en Lincoln y Junín

En la tarde del 30 de mayo, personal de monitoreo municipal de Lincoln detectó un Peugeot 208 gris relacionado IPP 3333/18 “hurto agravado”, causa que se tramita en nuestra ciudad en la que interviene la UFIyJ Nº 1 como ya se mencionó anteriormente.

Comisionado a efectivos policiales, se interceptó al vehículo en calle 25 Mayo 30 y se procedió identificar al conductor (42 años) domiciliado en Rafael Castillo partido de La Matanza y al acompañante oriundo de Villa Gesell de 40 años.

En una consulta de rutina al comando, se estableció que el primer sujeto mencionado poseía tres pedidos de “captura” por averiguación de paradero en el marco de causas por “hurto”, tramitadas en la Fiscalía de Santa Rosa, La Pampa a cargo de la Dra. Novo, por lo que fue notificado a primera audiencia su comparendo.

Posteriormente se estableció mediante observación de la filmación en cámaras de seguridad, que en calles Antas García y Alem, había estacionado una pick up Toyota SW4 de la cual descendió el conductor, y que al accionar el cierre a distancia no se encendieron las luces. Unos minutos después, del Peugeot descendió un sujeto e ingresó al interior de la camioneta en cuestión y se retiró rápidamente.

En razón a este hecho delictivo, se procedió a la aprehensión de los acusados y se secuestró el rodado en donde se procedió a la incautación de la llave de un vehículo Toyota ( utilizado presuntamente como inhibidor de cierre centralizado), inflador de mano y a la suma de 16.500 pesos que no pudieron ser justificados.