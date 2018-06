Comenzaron los operativos de EDEN en Junín contra las conexiones clandestinas

Como anticipó Democracia en su edición de ayer, la compañía eléctrica EDEN comenzó con los operativos para desenganchar las conexiones ilegales, situación que en la víspera desencadenó una situación conflictiva en un domicilio de Apolidoro al 1600, que requirió la presencia en el lugar del gerente de la empresa y de efectivos policiales.

Es que, como viene alertando este diario, las conexiones clandestinas representan uno de los principales inconvenientes para la prestadora del servicio de energía eléctrica, ya que en la actualidad en nuestra ciudad hay 41.320 usuarios y si bien no se puede saber la cantidad de casas conectadas de manera irregular, desde la compañía señalan que poco más del 30% de la energía que distribuyen se va “en robo por parte de los enganchados”.

Así lo informó Alejandro Biancosino, gerente del área Junín. Estos niveles de irregularidad son comparables a los de ciudades como Zárate, y están muy por encima de otros distritos, como San Nicolás, por ejemplo, graficó.

Además, con la llegada del frío intenso el consumo de luz comenzó a aumentar debido a los calentadores y estufas eléctricas, por lo que la empresa distribuidora del suministro está tomando cartas en el asunto con tareas de prevención para desconectar a los ilegales.

Fallas y peligros

Durante el fin de semana se registraron siete fallas entre cables y transformadores que sufrieron recalentamientos debido a las conexiones clandestinas que exigen a la red más de lo proyectado. “Los cables se queman por sobrecarga debido a los enganchados. Producen que se dañen y se quemen las instalaciones”, explicó Biancosino.

Anteayer, cerca de las 19.30, en calles San Lorenzo y Ameghino, un cable de media tensión quedó tendido producto de un intento de conexión clandestina. “Puede generar una catástrofe y además nos están rompiendo todas las instalaciones que perjudican al usuario que paga regularmente”, apuntó.

Los operativos para regularizar el servicio en casas y barrios se intensificarán durante esta semana y continuarán durante todo el año.

“La instalación eléctrica y la capacidad de la red se preparan para los clientes que están registrados legalmente. Si en una zona preparada para abastecer a 40 casas hay 160 enganchados, el total da 200 y de esta manera obviamente se produce una saturación en el sistema y se quema”, lamentó el gerente.

“Como empresa no podés medir quiénes están realmente, ya que no hay información certera de quienes están consumiendo de los transformadores. En los clientes registrados esas cosas problemas no pasan. Si yo sé realmente quienes son, se amplía la capacidad de la red y los transformadores”, resaltó.

“Por ejemplo, el transformador 256 –ubicado en Lartigau y Los Naranjos- , que se quemó el fin de semana, está preparado para una cierta cantidad de carga que se duplicó y por eso falló. Esto hace que el que paga legalmente todos los meses tenga problemas de cortes de luz”, informó.

“En los barrios periféricos estamos intensificando las tareas de desconexiones, porque el trabajo que hacen las personas para engancharse además produce cortes inesperados. La preocupación, más allá del incremento del robo, es la inseguridad que se genera tanto para los que se enganchan, los terceros y los clientes”, dijo el gerente.