Varela, a juicio por el crimen de Camila

Ayer se cerró la causa por el homicidio de Camila Borda, hecho que ocurrió el 25 de febrero último del cual está imputado un solo hombre: José Carlos Varela.

El fiscal de la causa, Dr. Sergio Terrón informó a Democracia que elevó la causa a juicio oral y público en los Tribunales de Junín. “Primero tiene que pasar por el Juzgado de Garantías y la defensoría oficial”, dijo.

Si bien todavía no se fijó la fecha de las audiencias, Terrón indicó que “cuanto más rápido mejor, ya que está todo cocinado con las pruebas y el ADN que dio positivo. Fue un récord, más velocidad imposible”.

Actualmente, Varela, el principal sospechoso del abuso sexual y asesinato, permanece alojado en la UP Nº 3 de la localidad de San Nicolás. La causa está caratulada como “homicidio agravado”.

El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Junín, a cargo de los jueces Karina Piegari, Esteban Melilli y Miguel Ángel Vilaseca.

Cabe recordar que Camila Borda, de 11 años, apareció muerta en una finca ubicada en Arias al 1550 en donde se encontraba el casero, José Carlos Varela.

Ludmila Bazán

En relación al juicio por el femicidio de Ludmila Bazán que se llevó a cabo entre abril y este mes en el Tribunal Oral Nº1 de Junín, Terrón señaló que la causa pasó a “Casación como si no se hubiera hecho nada”.

Cabe recordar que en el veredicto, los jueces anteriormente mencionados no dieron una sentencia para con los tres albañiles, ya que consideraron que eran “coautores” y no “encubridores” como los había acusados el fiscal inicialmente. De esta manera habían solicitado un nuevo juicio con otro tribunal.

“Puede pasar que la Cámara de Casación resuelva o que lo mande de nuevo a Junín, donde se tendrá que conformar un tribunal nuevo”, cerró Terrón.