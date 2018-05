Taghon tenía una prohibición de acercamiento a Dinardi

Fabián Taghon, el hombre que hirió a balazos a su ex esposa y se suicidó, había sido denunciado por violencia de género. El fiscal del caso Esteban Pedernera contó que el atacante estuvo casado con Luciana Dinardi durante doce años, pero desde diciembre que estaban separados. "La ruptura fue por la convivencia", señaló.

"Luego de la separación pudimos conocer que hubo una denuncia de la mujer por violencia familiar contra su ex esposo, donde pedía medidas cautelares", indicó el fiscal, en diálogo con el canal TN. En pocas semanas, la Justicia de Junín accedió al pedido del abogado de la víctima y le prohibió que Taghon se acercara a la mujer.

A pesar de la prohibición, el hombre de 54 años no se detuvo y siguió molestando a su ex pareja. Antes de que fuera baleada, Dinardi lo denunció dos veces ante la Fiscalia N°6, especializada en Violencia de Género. De acuerdo al fiscal, la primera no prosperó porque los episodios fueron difusos: "Fue un comentario que presuntamente hizo el hombre a través de un tercero y que hacía llegar a la víctima".

Sin embargo, en la segunda se trató una "desobediencia del hombre" la cual estaba en trámite y había un informe de una visita que había hecho la mujer al Centro de Asistencia de la Víctima.

Por su parte, el propio Taghon había denunciado a su ex esposa, Dinardi, en el marco del conflictivo divorcio de la pareja.

"Había cuestiones personales y de índole patrimonial que generaba una situación de tensión", expresó Pedernera.