Secuestran 14 mil botellas de vino

La policía de la provincia de Buenos Aires secuestró unas 14 mil botellas de vino valuadas en un millón de pesos al realizar un control vehicular en la Ruta Nacional 7, a la altura de Junín sobre el kilómetro 259.

Se investiga si la mercadería, con etiqueta de la bodega Finca Las Moras, es falsificada, ya que el conductor del rodado no contaba con el remito del cargamento, informaron fuentes de la fuerza.

El procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Destacamento de Seguridad Vial de Junín, quienes incautaron el camión Fiat Iveco con semirremolque donde transportaban la mercadería desde Mendoza y también apresaron al conductor del vehículo.

Los efectivos detuvieron al camión para un control a la altura de Junín y le pidieron al chofer, entre otra documentación, el remito de las 2.280 cajas marca “Alma Mora” -vino que se elabora en San Juan- que llevaba como carga, pero el hombre sólo aportó la fotocopia de una factura del tipo “A”.

A los efectivos les resultó sospechosa la situación, por lo que corroboraron los datos con personal de la delegación local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y determinaron que el comprobante no existía en el sistema tributario y que era apócrifo.

Tras confirmar los datos falsos, los efectivos detuvieron al transportista y luego se comunicaron con personal del área de Investigaciones de la policía mendocina, quienes determinaron que la bodega de donde procedería la carga no había sufrido robo alguno.

Debido a ello, ahora la justicia realizará pericias para determinar si el vino secuestrado, valuado en cerca de 1 millón de pesos, es adulterado o fue comprado por algún particular. Interviene en la causa el Juzgado Federal de Junín, a cargo del Dr. Héctor Plou.