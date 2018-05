Tras recibir dos disparos, Luciana Dinardi recibió el alta

Tras evolucionar favorablemente luego de ser atacada a los tiros, con un revólver calibre 32, por su ex pareja en la vía pública, Luciana Dinardi recibió ayer a la tarde el alta médica en la Clínica Centro donde estuvo internada en observación durante casi 21 horas.

A pesar de que recibió dos impactos de bala a la altura del cuello y en la columna, milagrosamente no comprometieron ningún órgano vital. “Tuvo lesión de partes blandas por el trayecto de los proyectiles. Afortunadamente ingresaron y no generaron ninguna complicación”, informó a Democracia, el director del centro médico, Dr. Normando Córdoba.

Zona del cuello

“Uno de los proyectiles entró en la zona anterolateral del cuello y de acuerdo a la tomografía pegó contra una apófisis transversa de una vértebra, desvió de dirección y terminó entre el hueso y el cuero cabelludo de la parte occipital de atrás”, remarcó el médico.

“Imaginate que ahí está la tráquea, la carótida, la yugular y los nervios que bajan desde el cuello. Es una zona riquísima en información que pasa por el lugar más estrecho del cuerpo que conecta con el cerebro a través del cuello que es como un embudo”, subrayó.

“La bala quedó alojada en el cuerpo y se debe retirar de acuerdo a cuán riesgosa sea la intervención. Si no causan problemas y si se opera, significa un riesgo, por lo que es más beneficioso dejar los cuerpos extraños. Además, esta posibilidad se ve y se estudia en un segundo momento”, informó.

Columna dorsal

“El segundo proyectil ingresó por la espalda a la altura de la columna dorsal, donde están las vértebras a la altura del tórax. Pegó en una parte ósea de la columna, se desvió hacia la parte superior y luego a la izquierda donde quedó alojado por detrás del omóplato”, agregó Córdoba.

“Si hubiese atravesado de manera recta, ahí se encuentra el pulmón, el corazón, la vena cava, la arteria aorta y un montón de órganos vitales que afortunadamente no se comprometieron”, concluyó.

Repercusión nacional

A nivel país, los medios de comunicación nacionales, a través de videos y fotos, reflejaron este hecho que sacudió a la ciudad de Junín.