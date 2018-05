Conmoción en Junín: Un hombre baleó a su ex pareja y luego se quitó la vida

Lo que era un tranquilo atardecer en la zona céntrica de Junín se quebró de golpe, cuando un hombre atacó con al menos tres balazos a su ex pareja, la hirió y la dejó tirada en el piso de la vereda donde se produjo la agresión armada, luego huyó en su automóvl y finalmente se quitó la vida.

Exactamente a las 18.17 horas de la víspera en calle 25 de Mayo 238, entre Bernardo de Irigoyen y Cabrera, Raúl Taghón, interceptó frente al hotel "Laguna" a Luciana Dinardi (30 años), quien trabaja como enfermera a pocos metros de allí, en la Clínica Centro.

La chica, quien se dirigía a un gimnasio, fue brutalmente zamarreada y ante la defensa que intentó (tratando de escapar), su ex marido la atacó a balazos, disparándole a quemarropa, para luego escaparse de la zona.

La mujer fue auxiliada por personas que a esa hora circulaban por el lugar y fue trasladada enseguida a la Clínica donde trabaja, quedando internada en principio fuera de peligro, ya que los dos balazos con un revólver calibre ´32 que la alcanzaron, uno en el hombro y otro a la altura de la cervical, no dañaron órganos vitales, por lo cual se la estabilizó y en principio, no va a ser intervenida quirúrgicamente.

En tanto, personal policial inició un operativo "cerrojo" para capturar rápidamente a Taghón, quien huyó en el automóvil Chevrolet Cruze blanco de su propiedad y los uniformados fueron en su búsqueda a una propiedad del barrio "Real", donde residía y allí, al verse acorralado por sus ex camaradas (era retirado de la Policía Bonaerense), se suicidó con un disparo en la cabeza (con una escopeta monocaño calibre ´16), tras lo cual se derivó el cuerpo a la morgue judicial, para realizar la autopsia de rigor en estos casos.

Pareja en proceso de divorcio

Los trascendidos indicaron que Luciana Dinardi y su ex pareja (de 52 años) estaban en pleno proceso de divorcio y a Taghón, la Justicia le había impuesto una medida perimetral, para que no se acerque a su ex mujer, con quien no tuvieron hijos.

La joven enfermera es oriunda de la localidad de General O´Brien (Partido de Bragado), y trabajaba a metros de donde ocurrió el salvaje ataque, en la Clínica Centro, y allí se recupera del brutal ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad privada, y en las imágenes -transmitidas en exclusiva por TeleNoticias (TeleJunín) y luego viralizadas- se ve claramente la agresión del policía retirado, con carpeta psiquiátrica y también oriundo de la misma población vecina.

Tomaron intervención en el hecho efectivos de la Comisaría Junín Primera y de la DDI Junín, la causa iniciada fue caratulada "tentativa de homicidio y suicidio" y está a cargo del caso el fiscal de turno del Departamento Judicial Junín.