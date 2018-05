Declararon los gitanos imputados y todavía hay 12 prófugos de la Justicia

En el transcurso de la semana, los diez gitanos detenidos acusados de lavado de dinero y estafas con el cuento del tío, declararon ante el juez federal Dr. Héctor Plou.

A la organización criminal denominada "Los Gypsy Kings", le habían secuestrado casi 120 vehículos (80 automóviles, 17 camiones, 12 camionetas 0 kilómetro y 9 motos), 80 millones de pesos en distintas monedas (2.8 millones de dólares, 72 mil euros, 200 mil pesos, lingotes de oro y monedas mexicanas de oro, entre otros valores), 15 TV de alta gama, alhajas, equipos de audios y aparatos de electrónica, entre otros elementos.

El grupo delictivo, que tenía base en Junín, fue desmantelado luego de 24 allanamientos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, (uno de ellos en una entidad bancaria donde los sujetos poseían cajas de seguridad), Pergamino (2), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2) y Neuquén (2), los últimos con colaboración de la Policía Bonaerense.

Dentro de la banda de estafadores -comandada por dos medio hermanos de 61 y 62 años y también formada por otros ocho integrantes de la familia, de entre 20 y 55- cada individuo tenía un rol determinado como, por ejemplo, los que llamaban, los que retiraban el dinero y quienes finalmente trasladaban el botín.

En diálogo con Democracia uno de los abogados defensores, el Dr. Eduardo Aguilar, dijo que sus clientes declararon y “no aceptaron preguntas porque no les permitieron ver la causa, ya que no la terminaron de armar, por lo que no sabían de qué los acusaban. Sería lo mismo que un secreto de sumario”.

Por estas horas, los 10 imputados están detenidos en distintas dependencias policiales de la Región y ya no están incomunicados. Por otro lado aún están prófugos 12 personas más que están investigadas en la causa.





“No hay que comprar 120 autos para blanquear”

“No saben de qué los acusan y la indagatoria no está clara, en relación al supuesto blanqueo de capitales”, remarcó el abogado.

“Hay un error de investigación porque para que haya blanqueo de capitales tienen que haber una serie de operaciones complejas para engañar al fisco y aparentar que el dinero fue bien ganado”, explicó. Y subrayó: “El blanqueo se da cuando alguien transforma supuestos ingresos. Por ejemplo un almacén que no vende nada, factura que vende 50 mil pesos, y así se blanquea”.

“Si hubieran querido blanquear el dinero, no hubieran comprado 100 autos. Además, hace más de 20 años que tienen en exhibición a la venta más de 50 autos sobre la colectora. El gasto no significa blanqueo”, aclaró.

“Además, cabe remarcar que los 120 vehículos hay que dividirlos en 22 imputados”, subrayó.

“Por ejemplo los gitanos de Ramón Hernández, que no tienen nada que ver en la investigación y no están mencionados, fueron allanados y les secuestraron los bienes de valor sin estar imputados en la causa. No te hace responsable que seas parientes de los imputados”, indicó Aguilar.

“Pedí la excarcelación y voy a presentar que no hay delito de lavado de activos, ya que ese dinero adquiere la apariencia lícita con otros sistemas como la facturación”, concluyó.

“Recaudaban con el cuento del tío”

Según la pesquisa de los detectives de la DDI Junín, quienes comenzaron la investigación hace aproximadamente un año, los integrantes de la familia –compuesta casi en su totalidad por gitanos, pero de la que también formaban parte criollos- recaudaban la mayor parte del dinero mediante los llamados "cuentos del tío", donde se comunicaban con personas haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias o financieras.

Asimismo, los policías constataron que utilizaban el negocio de la compra-venta de automóviles para lavar las grandes sumas de dinero que obtenían mediante los ilícitos, como así también la adquisición de inmuebles y diferentes artículos de electrónica, entre los que se encontraban televisores y hasta una depiladora profesional láser valuada en miles pesos.

A su vez, los estafadores mantenían una vida ostentosa de viajes, lujos y placeres, y que, además, algunos de ellos tenían planeado trasladarse el mes que viene a Rusia para presenciar el próximo campeonato mundial de fútbol.

La causa está caratulada como “asociación ilícita, lavado de activos y estafas reiteradas”, e interviene en la misma el Juzgado Federal de Junín.