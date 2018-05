En Junín, Ritondo dijo que secuestraron $ 200 millones entre dinero y vehículos

El ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, estuvo en Junín para mostrar a todo el país los resultados de una importante investigación policial a referentes de familias gitanas radicadas en esta ciudad, que operaban en la compraventa de autos y otras actividades, por las cuales habrían ocasionado diversas estafas y lavado de activos, entre otros ilícitos.

“Hoy queríamos mostrarles a todos, desde Junín, el trabajo que a lo largo y a lo ancho de la Provincia estamos haciendo para que todos los días se viva más seguro y para decir que no hay impunidad para aquellos que estaban acostumbrados a comprar voluntades. Hoy la lucha que están dando los buenos policías bonaerenses, da resultados”, remarcó el funcionario de Vidal, ayer, en conferencia de prensa.

Acompañado por el jefe de la Policía bonaerense, el comisario Fabián Perroni, Ritondo fue recibido por el intendente Pablo Petrecca, el jefe de la DDI de Junín, comisario mayor Miguel Reisenauer, autoridades municipales y de entidades de la comunidad.

El juez federal Héctor Pedro Plou fue a saludar al ministro e intercambiaron algunas palabras previo al acto. El magistrado dijo que debía irse para continuar con la toma de declaración a los sospechosos.

Cabe destacar que gran parte de lo secuestrado, detalles de la investigación y nombres de los implicados en estos ilícitos estaban escritos en un banner expuesto en el predio del Complejo Deportivo “Beto Mesa”, para ser mostrados a los medios periodísticos locales y capitalinos, como así también a las autoridades de nuestra ciudad.

Exposición de lo secuestrado

El intendente Pablo Petrecca abrió la disertación en el acto llevado a cabo, con la presencia central de Ritondo.

“Desde el día que asumimos esta responsabilidad en diciembre de 2015, nuestro Presidente y nuestra Gobernadora han sido muy claros: ir a fondo contra las mafias, la corrupción, el narcotráfico y trabajar en la prevención del delito y así lo hicimos, con directivas claras del Ministerio de Seguridad, con un trabajo coordinado de las fuerzas policiales y de la Justicia, pudimos dar resultados positivos muy importantes en nuestra ciudad y este es uno más”, comenzó diciendo el jefe comunal.

A continuación Petrecca le dio las gracias al ministro Ritondo por dotar de recursos a las fuerzas policiales para que pudieran lograr estos resultados. Asimismo, al comisario mayor Miguel Reisenauer, jefe de la DDI Junín, por el trabajo tan importante llevado a cabo y al juez federal, doctor Héctor Pedro Plou, a cargo de la causa judicial.

“Desde Junín seguiremos trabajando codo a codo, juntos para dar pelea a las mafias”, afirmó.

Por su parte, el ministro Ritondo agradeció y felicitó a la DDI Junín por el trabajo realizado, en coordinación con el juez federal, doctor Héctor Pedro Plou, “que ha dado como resultado de estos 320 días de investigación y escuchas, el desbaratar a una banda casi sin precedente en esta zona”, dijo.

“Parte de lo que se secuestró hoy pueden verlo ustedes: 113 vehículos, gran cantidad de electrodomésticos, 2.800.000 dólares, totalizando en distintas monedas aproximadamente un secuestro de 100 millones de pesos, gran cantidad de joyas, kilos y kilos en oro, armas de fuego, telefonía celular y una banda que se dedicaba sin miramiento a estafar a humildes, a gente con necesidad, con autos, haciendo mellizos”, manifestó.

El ministro afirmó que hubo allanamientos en Junín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján, Neuquén, en distintos puntos donde se ramificaba esta banda, que ya tiene diez detenidos, inhibidas todas sus propiedades y con secuestros de toda esta cantidad mencionada. “Ante esta Asociación ilícita con lavado de activos, los resultados muestran que se puede luchar contra estos delincuentes”, acotó

“En la lucha contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo también es uno de los ejemplos Junín, donde diariamente hay resultados”, sostuvo Ritondo, para luego mencionar que la gobernadora María Eugenia Vidal le había pedido especialmente que felicitara a la policía bonaerense, al juez Plou “que le dio volumen y atención a toda la información que iba construyendo nuestra policía”, dijo

Detalles de la investigación

El comisario mayor Miguel Reisenauer, en diálogo con la prensa, manifestó que el producto de los secuestros fue por la investigación del “ardid que usaron para engañar a la gente, estafar con el dinero que ilegalmente obtenían con el cual compraban todos estos bienes”, afirmó.

Respecto a si algunos de los detenidos son de la comunidad gitana, el ministro Ritondo dijo que había cosas que Reisenauer no podía contestar porque en esos momentos el juez Plou estaba tomando las indagatorias y no se debía perjudicar la investigación en curso.

De todas maneras, en diálogo con C5N, a la pregunta por qué se denominaba a esta banda “gipsy kings”, el funcionario dijo que en parte fue así porque había algunos miembros de la comunidad gitana implicados.

En cuanto a la valoración de todo el dinero secuestrado, el comisario Reisenauer detalló: 2.700.000 dólares, 65.000 euros, monedas mexicanas, pesos chilenos, propiedades inhibidas lo que da un estimativo entre 100 y 120 millones de pesos por el total del operativo hasta la fecha.

El jefe policial destacó que la investigación tuvo 81.700 horas en 320 días de escuchas telefónicas. “Viene de una causa antigua que ya teníamos del 2015 que estábamos siguiendo por ‘el cuento del tío’”, dijo, confirmando que la causa era del fiscal Colimedaglia, con una persona con pedido de captura.

Acotó que hay mucha documentación encontrada que está siendo investigada. “Se hicieron órdenes de presentación en inmobiliarias y escribanías. Hubo buena colaboración con la Justicia, no ofrecieron resistencia”.

Respecto a los gitanos detenidos, el comisario confirmó que hubo al menos dos patriarcas familiares y demás integrantes del clan, entre los diez detenidos. Apuntando que no hubo prófugos.

Sobre la compra de autos y demás, que fue secuestrado, el ministro Ritondo dijo que los delincuentes usaban el dinero mal habido para compra e inversión en autos, más allá que podía haber autos mellizos, pero que compraban como lavado de sus activos. “Dada la cantidad de vehículos podemos encontrar dinero casi similar a lo que se encontró en efectivo, estamos hablando de una operación de aproximadamente superior a los 200 millones de pesos”, dijo.

Crisis y prevención

A la pregunta si en los últimos días la gobernadora Vidal dio directivas para prevenir desmanes o desbordes sociales por la crisis social (ante la suba del dólar y demás aspectos financieros que sucedieron en el país), Ritondo dijo: “No hubo desborde social. Hay un trabajo hecho por los Ministerios de bde Nación y Provincia, y Municipios, para el cuidado que debe haber en lo social y el trabajo diario que se viene haciendo desde el primer día”.

“Por otro lado – acotó el ministro- hay una cosa que sí se da cuando suceden estas cosas, que quizá tienen que ver con la gente que retira del banco el dinero o la cambia por la moneda que toma valor, como el dólar, y ahí los ‘vivos’ también hacen su inteligencia. Por eso hemos hecho una orden de servicio, junto con el jefe de policía, de mayor custodia por posibles salideras bancarias, y refuerzo en las zonas bancarias en los horarios que operan”.

Respecto a los riesgos en lo que es seguridad por la afectación de sectores más humildes, que generalmente sufren más la crisis, Ritondo aseguró que “desde el día uno de la gestión, tenemos un gobierno con mirada para aquellos que menos tienen y políticas de estado, tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires. La gobernadora tiene un principal apego a los temas sociales, el Presupuesto de Desarrollo Social de la provincia es donde más partidas han puesto desde el día uno”.

APreViDe en Club Sarmiento

Ante la consulta sobre la polémica que despertó el accionar de la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) en la cancha del club Sarmiento, concretamente en el Estadio ‘Eva Perón’, prohibiendo banderas con el rostro de Eva Perón, el ministro respondió: “Se bajaron todas las banderas, porque no pueden estar puestas antes que se habilite el ingreso de público. Se deben colocar después, es decir se las devuelven y las pueden colocar después, pero no antes. Eso sucede en Junín y en cualquier cancha de Argentina”.

El funcionario descartó que esto fuera una persecución política al peronismo.