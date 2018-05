Menor acusado por homicidio escapó de un centro de Junín

Entre el miércoles y la noche del jueves, un menor de edad domiciliado en Pilar, acusado de haber asesinado con un bate de béisbol al joven Martín Anze en 2017 en dicha ciudad, se fugó nada menos que dos veces. Finalmente, fue recapturado el viernes a la tarde en Del Viso, cuando estaba en la casa de un pariente.

De acuerdo a la cronología que se pudo rearmar, con testimonios de la Justicia y vecinos de la zona que lo vieron, el menor estaba en un centro de contención de Junín, de donde escapó en la tarde del miércoles. Sin embargo, fue visto en el mismo barrio Peruzzotti, de donde es oriundo, al igual que la víctima.

“Anoche (por el miércoles) me enteré que se había fugado de Junín, donde le habían dado el beneficio de estar por ser menor”, expresó una vecina de Peruzzotti que no se quedó de brazos cruzados. “Hoy (por el jueves) lo reconocí y fui a la comisaría y al juzgado. Me tomaron declaración y estaba en lo cierto, figuraba como ‘fugado’ desde el miércoles”, agregó.

No obstante, sorpresivamente el menor terminó presentándose en el Juzgado de Menores junto a sus padres, para una audiencia programada, tal como indicaron fuentes judiciales. Luego del encuentro, volvió a quedar detenido, aunque en un lugar diferente del anterior, ubicado en La Plata. A las pocas horas volvió a fugarse nuevamente.

El viernes a la tarde fue encontrado en la casa de un pariente, en Del Viso. De acuerdo a las fuentes consultadas será llevado a un instituto de mayor seguridad.

Por su edad, no será juzgado, sino que permanecerá en esta clase de instituciones hasta que se considere que pueda ser reinsertado en la sociedad.

El hecho

Luego de los festejos de Año Nuevo de 2017, Martín Anze fue asesinado por dos personas, una de las cuales -Nicolás Quiroga, de 19 años- fue condenada a 20 años de prisión a principios de abril, en Pilar.

Según la reconstrucción de los hechos, Anze, que era padre de un niño de dos años, había participado de una fiesta en la casa de un amigo y, al salir, se encontró con Quiroga, que iba acompañado por un adolescente menor de edad.

En ese momento, fue agredido a patadas y golpes de puño, pero especialmente con un bate de béisbol y botellas de cerveza, por lo que debió ser trasladado al Hospital Sanguinetti de Pilar, donde murió poco después como consecuencia de las lesiones recibidas.

Los peritos de la Policía Científica secuestraron en la escena del crimen el bate partido en dos y manchado con sangre.