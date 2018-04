Tres detenidos por "robo calificado"

Ayer a las 10.30, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Segunda a cargo del subcomisario Ernesto Rodríguez, junto con efectivos de la Policía Local, GAD y Comando Patrullas, en el marco de una IPP caratulada “Robo calificado” con cuatro imputados, iniciada el 17 de abril de este mes, con intervención de la Fiscalía 1 a cargo de la doctora Vanina Lisazo, realizaron allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Marisa Muñoz Saggese en cuatro viviendas del barrio Prado Español.

En un domicilio fue secuestrado un revólver marca Orbea, dos proyectiles (uno percutado) y dos vainas calibre 32, procediéndose a la aprehensión de un hombre, involucrado en la causa.

En el segundo allanamiento se secuestró un Renault modelo Clío, color azul, patente AOP-772, y una escopeta marca Centauro, calibre 12/70, aprehendiéndose de este modo a otro sujeto, también involucrado en la causa.

El tercer allanamiento dio resultado negativo, ya que no fue hallado el sujeto que se buscaba. Mientras tanto, en el cuarto registro fue secuestrado un revólver marca Galand calibre 22 largo con numeración limada, un proyectil (percutado) calibre 32 y siete balas calibre 22 donde se realizó la aprehensión de otro hombre involucrado.

Tras averiguaciones practicadas, se logró establecer que el celular sustraído se hallaba en una casa de reparación procediéndose luego al respectivo secuestro y periciado. Por su parte, el armamento no posee impedimento legal.

Consultada a la Dra. Vanina Lisazo, se avaló el proceder policial, disponiendo al respecto para con los tres aprehendidos, notificación por el delito de “robo calificado” y serán trasladados mañana a primera audiencia.

En el marco de la investigación, se continúa tramitando la detención de un cuarto sujeto que no pudo ser interceptado en los operativos.

Además se iniciaron acciones por tenencia ilegal de arma de guerra con dos imputados.