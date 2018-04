Cosechaban un campo ilegalmente

Un campo de 200 hectáreas de soja, en el partido de 9 de Julio, entre las localidades de La Niña y Facundo Quiroga había comenzado a ser trillado pasada las 18 de este domingo por una máquina cosechadora contratada para tal efecto, según informaron.

Hasta allí podría decirse que dicha maniobra pasaba desapercibida, ya que por estos días la cosecha de la oleaginosa en la Región es intensa. Lo que no estaba bien es que el propietario de ese campo no había decidido ni autorizado cosechar aún su soja.

La orden había bajado de un grupo de personas, las que se investigan, provenientes de la zona de Rosario y San Nicolás, quienes habían contratado a un contratista del distrito de 9 de Julio y al menos a un transporte que estaba en el lugar para cosechar y trasladar los granos. El objetivo de estos sujetos habría sido robar los granos o en tal efecto cometer una estafa.

Al enterarse el propietario del establecimiento, dio rápido aviso a la Patrulla Rural, por lo que se comisionó un móvil y se constató que al menos siete personas que se movilizaban en una pick up Amarok color gris y un vehículo C4 Citroën color negro, eran los involucrados en el hecho, que ya habían recolectado las primeras hectáreas.

Fueron traslados hasta el asiento del CPR 9 de Julio de avenida Vedia 447, además del transportista y el contratista de cosecha, donde se les tomó declaraciones.