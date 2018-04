“Entre once compañeras le pegaron a mi hija en el baño de la escuela”

En horas de la tarde del último lunes, alrededor de las 15, la juninense Lorena Casco recibió un inesperado llamado de la directora de la Escuela Manuel Dorrego, el cual le informaba que su hija, una menor de 13 años, había recibido una fuerte golpiza por parte de un grupo de once compañeras del curso.

Al llegar a la entidad educativa, Casco pudo observar que su hija presentaba su rostro ensangrentado producto de diferentes golpes y mordidas que sufrió en la brutal agresión, que según informaron, se produjo dentro del baño del establecimiento, como se puede ver en un video que se viralizó en las redes sociales.

Además, cabe destacar que le “arrancaron” los aros, lo que le produjo importantes heridas en ambas orejas, como se puede observar en las fotos.

“La directora me llamó después de que mi hija le insistiera por más de 40 minutos luego de la golpiza y cuando yo llegué estaba llena de sangre. En ningún momento me dijeron que había pasado tanto tiempo ni que las agresoras tenían una cuchilla”, explicó Casco en diálogo con Democracia.

“Mi hija no podía ni hablar, pero cuando nos estamos volviendo me dijo que el profesor de historia, que ese día había comenzado a dar clases, vio cómo le gritaba la chica que primero le pegó. Si bien yo conseguí el video que subí a Facebook hay otro más extenso en el cual se ve cómo una le empieza a pegar y luego se meten todas”, informó.

“Los directivos dicen que no fue adentro de la escuela, y la realidad es que fue en el baño del establecimiento educativo y ni siquiera fue la ambulancia. Yo la llevé al sanatorio donde la atendió un médico y le hicieron las placas; luego hice la denuncia y la llevé al médico de la policía para que también la revisara”, expresó.

“Mi hija ama los aros, es su cuerpo y mientras yo le dé permiso nadie puede decir nada. Le arrancaron los aros, le lastimaron todas las orejas, la mordieron y le pegaron en el rostro”, indicó.



“Pasa un pájaro volando y le gritan”

Once chicas le pegaron a mi hija que la semana que viene cumple 14 años. Son compañeras del mismo curso y son más grandes", agregó la madre. Y continuó: “Ese grupo siempre fue así. No es que tengan algo personal con alguien, ya que pasa un pájaro volando y le gritan”.

“Este grupo es el mismo que la semana pasada le quebró el tabique a una nena, con la diferencia de que una de ellas, en el caso de mi hija, salió a parar la golpiza”, exclamó.

“Me enteré de que estaban diciendo que mi marido y yo le habíamos pegado a una de las tantas que eran. Primero que no las conozco, lo desmentí y fui a hacer una contradenuncia. Que las chicas me digan en la cara, porque también le pudieron haber mentido a su madre quien lo denunció en su Facebook”, expresó con dolor.

“Fuera de la escuela hay cámaras y tienen que ver que eso no es así. Yo estoy dispuesta un 100% a que investiguen, ya que tengo la conciencia tranquila e impotencia”, aclaró. Y continuó: “Ya he golpeado 10 mil puertas y no quiero que mi hija vuelva a esa escuela la cual quiero que supervisen".

“Yo, a la directora, cuando volví, le dije que las chicas tenían una cuchilla y que por favor llamen a sus familias. Ahora estoy viendo a qué escuela la voy a cambiar porque una inspectora me dijo que iba a buscar lugar y que mi hija no siga yendo a la Manuel Dorrego hasta encontrar otra institución”, afirmó.

“Ahora también hablé con los canales de Buenos Aires y quiero que me den una respuesta, aunque sea que molesten a los padres para que castiguen a sus hijas con pintar una pared, por ejemplo. Quiero que sepan lo que los hijos hacen”, concluyó.