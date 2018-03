Un menor fue aprehendido por el robo a un comercio

Tras tomarse conocimiento en la Dependencia Policial sobre la comisión de un ilícito ocurrido en un local comercial el pasado 4 de marzo, ubicado el mismo en barrio Progreso, el cual no fue denunciado, e inmediatamente personal del Gabinete de Prevención comenzó de oficio con las tareas investigativas tendientes a lograr el esclarecimiento del presente hecho y proceder a la identificación y posterior aprehensión del autor del mismo.

En tal sentido, y de las tareas de investigación desplegadas (entrevistas, declaraciones, vistas de las cámaras de seguridad del Gobierno local), se logró establecer la identidad del presunto delincuente, lo cual se confirmara rápidamente con las pruebas recogidas durante el transcurso de la investigación.

Posteriormente y habiéndose logrado establecer el lugar de residencia del autor del ilícito, el cual si bien resulta ser oriundo de este medio, en la actualidad, estaba residiendo en la ciudad de Los Toldos, corroborándose además que se trataba de un menor de edad.

Con la investigación avanzada y con las pruebas necesarias para lograr el esclarecimiento del hecho ocurrido, se dio inmediata intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Junín, a quien se le solicitó además los correspondientes allanamientos para domicilios de Rojas y de la ciudad de Los Toldos, como así también la detención del individuo.

En tal sentido y con las diligencias otorgadas por el magistrado interviniente, se diagramaron los dispositivos de seguridad a llevarse a cabo, procediendo a comisionar personal de este elemento juntamente con personal del Comando de Prevención Rural para que se constituyan en la ciudad de Los Toldos a los fines de proceder a realizar los allanamientos oportunamente solicitados y proceder a la detención del menor sindicado como autor del robo, como así también se comisionó a demás personal Policial para realizar los registros domiciliarios.

En un predio rural de la localidad de Baigorrita, se procedió a la detención del menor en cuestión, siendo el mismo puesto a disposición de la Justicia, quien resolvió se proceda a su traslado a un Instituto de menores ubicado en el Gran Buenos Aires.

No obstante ello, en uno de los allanamientos realizados en Rojas, se procedió al secuestro de las prendas de vestir utilizadas por la persona detenida al momento de cometer el ilícito, lográndose de esta manera el rápido esclarecimiento del hecho y la detención del autor.

Cabe mencionar que para llevar a cabo los dispositivos que se implementaran, se contó con la colaboración de personal de la Estación de Policía Comunal de Los Toldos, personal del Comando de Prevención Rural de Los Toldos, y Sub DDI Rojas.