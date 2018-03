Cuatro de los siete juicios fijados para abril en Junín son por abuso sexual

A fines de 2017, desde el Juzgado de Junín habían informado que para este año hay fijados un total de 98 debates tramitados en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 a cargo de los jueces Karina Piegari, Miguel Ángel Vilaseca y Esteban Melilli.

Además comunicaron que en la lista no están incluidos los juicios por jurados, ya que la fecha se designa una vez culminado todo el trámite que conllevan.

Entre las audiencias que se están llevando a cabo desde febrero, las causas que más se vislumbran tienen relación con hechos de abuso sexual y robos con uso de arma de fuego y blanca. Además están los casos por tenencia de estupefacientes con fines comerciales, homicidios y homicidios en grado de tentativa y malversación de caudales públicos.

El próximo mes, cerca del 60 por ciento de los debates orales que se desarrollarán en los Tribunales de Junín son por causas caratuladas “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”, “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”, “abuso sexual con acceso carnal calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante”.

El porcentaje restante es por “robo agravado con uso de arma blanca”, “robo calificado por uso de arma blanca” y “tenencia de estupefacientes para comercialización”.

Cabe aclarar que incluso hay fechas asignadas para 2019, lo que demuestra la cantidad de causas que ingresan a los Tribunales de Junín, que dada la complejidad de las mismas por ser delitos de gravedad, la gran mayoría se resuelven luego de celebrarse el juicio oral, con el dictado de la respectiva sentencia, siendo varias de ellas que conllevan más de un día de debate.





Juicio a Varela

El domingo 25 de febrero Camila Borda apareció muerta en una finca ubicada en Arias al 1550 en donde se encontraba el casero, José Carlos Varela, único sospechoso por el abuso sexual y asesinato de la niña de 11 años.

Actualmente, Varela, el principal sospechoso del abuso sexual y asesinato permanece alojado con prisión preventiva en la UP Nº 3 de la localidad de San Nicolás donde le realizaron pericias psiquiátricas y psicológicas.

Podrían pasar dos meses más hasta que la causa judicial sea elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Junín. Luego, los magistrados deberán poner fecha para el juicio oral que, según informaron, se va a desarrollar después de la feria judicial de invierno del corriente año.

La causa, a cargo del fiscal Dr. Sergio Terrón, está caratulada como “homicidio agravado”.

16 audiencias más por abuso

A partir de mayo y hasta fin de año, ya hay 16 juicios fijados en Junín por abuso sexual, sin contar la causa del asesino de Camila Borda cuya audiencia se fijará para después de la feria judicial.

Mayo: “Homicidio”; “robo doblemente agravado (vehículo dejado en vía pública) y participación de un menor”; “tenencia de estupefacientes para comercializar”; “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”; “robo calificado con uso de arma de fuego no apta, agravado por la participación de menor de edad”; “abuso sexual gravemente ultrajante agravado y exhibiciones obscenas”; “robo agravado por efracción y poblado y en banda y hurto grado de tentativa”; “tenencia de estupefacientes para comercialización”; “abuso sexual con acceso carnal calificado”.

Junio: “Robo calificado por el uso de armas”; “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”; “robo calificado por el uso de armas de fuego”; “abuso sexual con acceso carnal agravado”; “robo calificado con uso de arma blanca”; “robo agravado con participación de menores de edad en grado de tentativa”; “robo agravado (comisión en despoblado)”; “robo agravado despoblado y banda y abigeato”; “lesiones graves agravadas por el vínculo”.

Julio: “Homicidio simple”; “abuso sexual con acceso carnal calificado”.

Agosto: “Robo agravado en grado de tentativa y lesiones graves”; “robo calificado por uso de arma de fuego no apta para disparo”; “robo calificado por el uso de arma no apta para disparo y resistencia a la autoridad”; “robo calificado”; “robo calificado”; “abuso sexual con acceso carnal (dos hechos)”; “homicidio y lesiones leves agravado por la participación de un menor”; “tenencia de estupefacientes para comercialización”; “comercialización de estupefacientes agravada y tenencia de estupefacientes para la venta”.

Septiembre: “Tenencia de estupefacientes para comercialización”; “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”; “homicidio en grado de tentativa”; “abuso sexual agravado en grado de tentativa”; “robo calificado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego”; “tenencia de estupefacientes con fines comerciales”; “homicidio agravado por el vínculo y criminis causa”.

Octubre: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma blanca y robo”; “abuso sexual con acceso carnal”; “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”; “robo doblemente calificado con uso de arma de fuego”; “homicidio”; “homicidio calificado en grado de tentativa”; “robo calificado”; “tenencia de estupefacientes para comercialización”; “publicación y reproducción de imágenes pornográficas y abuso sexual simple”.

Noviembre: “Hurto agravado (escalamiento y participación de un menor de edad”; “abuso sexual con acceso carnal agravado”; “robo calificado (efracción y escalamiento)”; “sometimiento sexual gravemente ultrajante agravado”; “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”; “abuso sexual con acceso carnal calificado”; “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego”; “abigeato agravado”; “robo calificado por el uso de arma de fuego y la participación de menores de edad”.

Diciembre: “Robo calificado por efracción y en poblado y banda”; “privación ilegal de la libertad y robo agravado”; “lesiones graves calificadas”; “abigeato calificado”; “robo calificado por el uso de arma”; “robo doblemente calificado”; “robo calificado por uso de arma blanca”.