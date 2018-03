Cerca de 2800 jefes de la Bonaerense no presentaron Declaraciones Juradas

Casi 2.800 jefes sobre un total de 15.000 de la Policía Bonaerense no habían presentado hasta el momento sus Declaraciones Juradas correspondientes al 2017.

La medida fue creada por la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en 2016 y, de acuerdo a datos oficiales, el 18 por ciento de oficial inspector hacia arriba incumplen esta norma, por lo que corren serios riesgos de ser cesanteados de sus funciones.

Según el informe de la Escribanía General de Gobierno, 2.735 efectivos -se incluyeron dos jerarquías más respecto de 2016- no habían presentado las Declaraciones Juradas correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2017.

Por lo tanto, se iniciaron los sumarios internos a cada uno que no lo hizo, aunque estiman, que al igual que ocurrió a principios del año pasado, los policías los irán presentando durante el transcurso del sumario, que está en plena actividad.

En 2016 estaban obligados a presentar las Declaraciones Juradas en la Escribanía General de Gobierno 6.341 efectivos, quienes lo hacían a partir de la jerarquía de subcomisario.

Sin embargo, 274 jefes no las presentaron en tiempo y forma y se les inició un sumario a cada uno.

Y luego del proceso sumarial finalmente no la presentaron ocho uniformados, quienes tampoco las habían presentado en Asuntos Internos, por lo que fueron cesanteados de la fuerza.

En tanto, a los otros 266 efectivos se les aplicaron sanciones suspensivas progresivas, ya que a los primeros que las fueron presentando a partir de 10 días de suspensión y los últimos llegaron a ser sancionados con hasta un mes de suspensión.

Según se pudo averiguar, para 2018 la idea del Ministerio de Seguridad bonaerense es incluir dos o tres jerarquías más.

De esa manera, podrían estar obligados a presentar las Declaraciones Juradas entre 35.000 y 40.000 policías de la Provincia.