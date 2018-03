Los huesos hallados en La Chocha pertenecen a nativos

En los últimos días de abril del año pasado, se encontraron dos cráneos y restos de cuerpos humanos en las costas de la Laguna La Chocha ubicada dentro del partido de General Viamonte.

Alertado por los vecinos del lugar y pescadores, personal policial intervino en el lugar para luego trasladar los huesos encontrados a la fiscalía del Dr. Sergio Terrón de la UFIyJ Nº 5, para iniciar la investigación.

Tras once meses del hallazgo empezaron a conocerse los resultados de las pericias forenses.

Si bien en un principio no se descartaba la hipótesis de que los restos pertenecieran a desaparecidos de la última dictadura militar, en los últimos días se confirmó que se trata de dos cuerpos mapuches - tehuelches, nativos de la Región.

Entre 2016 y 2017, la organización de Derechos Humanos estuvo también con el encuentro de partes óseas en la Laguna La Azotea de Los Toldos, las cuales se comprobó también que pertenecían al antiguo pueblo mapuche.

Por lo tanto, a través de las guerras civiles que se han librado en la Argentina y en esta zona, no se descartaba la posibilidad de que los restos de La Chocha pertenecieran a los pueblos originarios como ahora se pudo demostrar.

En diálogo con Democracia, Oscar Farías dijo: “Por lo que sabemos de los ancianos, en esta zona se libraron matanzas del ejército contra nuestra comunidad”.

“Tengo testimonios de mi bisabuela que vivió hasta los 112 años, y en estos días nos juntaremos con Antonio Neculpán quien es el más longevo que tenemos en la comunidad y ahí vamos a saber bien la fecha”, aseguró. Se estima que las batallas fueron libradas a mediados del siglo XX.

En Puente de Lincoln

En la tarde del domingo 3 de diciembre del año pasado, alrededor de las 15, un grupo de pescadores, sobre el Puente de Lincoln avistaron lo que al principio pensaban que eran huesos de animales.

Tras un mayor acercamiento y ante la duda, dieron aviso al sistema telefónico 911 por lo que se hicieron presentes en el lugar, personal de Comando Patrullas y Policía Científica, quienes a simple vista confirmaron que se trataba de restos óseos humanos de vieja data (fémur, tibia, peroné y un cráneo).

Estas piezas se encontraban ubicadas sobre Ruta Nacional 188 en sentido Junín – Lincoln, pasando el segundo puente sobre el margen derecho que es el lado que recibe la correntada de agua que viene de la isla de Borchex.

En ese momento, personal de Bomberos de Junín había arribado al lugar para realizar trabajos de rastrillajes en las orillas y verificar si había existencia de más restos en el agua. Este trabajo dio resultado positivo, ya que hallaron más piezas.

Si bien había intervenido personal de Policía Científica de Junín, los huesos fueron trasladados a la ciudad de La Plata donde continuaron el peritaje cuyos resultados se empezaron a conocer.

Según informaron a Democracia, los restos pertenecen a hombre de aproximadamente 50 años que presenta una operación en una extremidad inferior “con clavos” por lo que se estima que es de vieja data, ya que ese tipo de cirugías “no se siguen realizando”.

Aún se desconoce la identidad y no se descarta que pueda tratarse de un caso de desaparición de la última dictadura militar.

La causa se tramita en la UFIyJ Nº 1, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo de Junín bajo la carátula de "hallazgo de restos óseos".