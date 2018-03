Tras continuar recabando pruebas, hoy pedirán la preventiva para José Varela

Tras prestar declaraciones en la localidad de General Pinto, José Carlos Varela, principal sospechoso del abuso sexual y asesinato de Camila Borda de 11 años, permanece alojado en la UP Nº 3 de la localidad de San Nicolás.

Por lo que se pudo saber, el acusado no está detenido junto a los otros presos sino en un lugar apartado, donde se encuentra a la espera de una resolución judicial.

Según informó el fiscal a cargo de la causa, Dr. Sergio Terrón, durante el transcurso del día de hoy pedirá la prisión preventiva para el sospechoso de “homicidio agravado” que ocurrió el domingo último en una finca del Barrio Ricardo Rojas de nuestra ciudad.

Si para este año no se puede confirmar una fecha para el debate oral, “en 2019 se llevaría a cabo el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Junín”, explicó.

“Los peritos siguen aportando pruebas a la causa por lo que hoy presentaríamos la prisión preventiva para Varela”, aseguró el fiscal.

“Además se continúa peritando los artefactos tecnológicos como el celular y la tablet para comprobar la existencia de otras cuentas de Facebook sobre las tres existentes y más pruebas que puedan acompañar el pedido de la preventiva”, confirmó.

Vale aclarar que el acusado admitió en su indagatoria haber estado junto a la víctima en el parque de la quinta en la que vivía, aunque dijo no recordar lo sucedido luego, según informó el fiscal de la causa, quien calificó su declaración como una "amnesia selectiva y mentirosa".

En declaraciones formuladas por el acusado, el fiscal dijo que el detenido José Carlos Varela "dio una versión muy corta. Lo único que manifestó es que él recuerda en ese momento haber salido a darle de comer a su perro en el parque de la quinta y que estaba la niña ahí y que a partir de allí no recuerda más nada", contó el fiscal.

Varela fue indagado en dependencias de la Ayudantía Fiscal del partido de General Pinto, ciudad en cuya comisaría había permanecido alojado, luego de pasar por General Viamonte para ser luego trasladado a San Nicolás.

“Desde la fiscalía, por ahora no lo vamos a llamar a declarar, excepto si él quiere hacerlo”, concluyó.