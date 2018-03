"No me digan que nadie sabía que ese camión venía", dijo su padre

A más de un mes de la muerte de Paula Aguilar en un siniestro vial en el cual participó un camión con acoplado que arrolló a la joven motociclista en calle Vicente López y Planes, entre 12 de Octubre y Coronel Suárez, su padre, Gustavo Aguilar, dialogó con TeleJunín: expresó su dolor, dijo que confía en la Justicia y aseguró que no fue un accidente.

“Me cuesta un poco hablar de Paula. Era una chica que siempre respetó las leyes de tránsito, ya que desde chiquita la madre y yo le enseñamos lo que era una norma de tránsito o en la escuela y debía respetarse”, explicó.

“Era una chica como todas, pero una joven que no le gustaba la noche y salir a bailar por lo que pasaba en los locales nocturnos por las cosas que veía”, aseguró.

“Se llevó materias como todo el mundo y las rendía. Se había anotado para ser maestra jardinera y licenciada en genética. Además estaba estudiando masoterapia y le faltaban tres clases para recibirse”, sostuvo su padre.

“Ella quería estudiar licenciatura en genética y me decía que era caro por lo que se decidió estudiar maestra jardinera. Le gustaban los chicos y tenía vocación. Mientras tanto quería conseguirse un trabajo en Pergamino, para cursar la carrera de genética por lo que estaba anotada en las dos”, subrayó.

“Esa es la chica que mataron, porque para mí no fue un accidente. La mataron porque si algún funcionario hubiera hecho su labor, hoy no estaríamos hablando de mi hija de esto, sino que estaría con ella hablando en un supermercado o haciendo cualquier otra cosa”, exclamó.

“El camión que atropelló a mi hija tiene que haber entrado por avenida Circunvalación donde hay cámaras y un destacamento de policía, por lo que no sé cómo pudo pasar. Por ahí veo que pasan algunos camiones y les toman nota, pero el cartel dice que está prohibido el tránsito pesado”, aclaró.

“A lo mejor prohibimos una cosa y con el codo tenemos que borrarla un poco porque no existe otro acceso. Si entró por Circunvalación donde hay cámaras de seguridad, ¿no vieron semejante monstruo? Y no me digan que nadie sabía que ese camión venía”, se preguntó.

“Es algo que como le pasó a Paula, le pudo haber pasado a cualquier otro porque en esa calle no es lugar para que circule un camión, ya que es muy angosta. El camión se tiene que abrir casi hasta el cordón para poder entrar en 12 de Octubre o en cualquier otra calle que quisiera agarrar. En la única que podría haber doblado es Arias, pero ahí iba a ser más visible”, advirtió.

“Los tiempos de la Justicia no son los nuestros, pero vamos a esperar un poco más. Yo confío en la Justicia humana y mucho más en la de Dios. Le pido a la gente que no se olvide de esto. Porque hoy fue Paula y mañana puede ser el hijo, el papá y el abuelo de alguien”, concluyó.