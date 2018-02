El fiscal Javier Ochoaizpuro solicitó la "prisión preventiva" de Jorge Fernández

Luego del pedido de "prisión preventiva" solicitado por el titular de la Fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial Junín, Dr. Javier Ochoaizpuro, el ex intendente del Distrito de Lincoln, Jorge Abel Fernández, podría ser enviado a una cárcel de Junín, si la jueza de Garantías Nº 2, Dra. Marisa Muñoz Saggese, hace lugar a la petición del citado fiscal.

Este pedido fue hecho el pasado viernes al mediodía y está a la espera de lo que resuelva la juez, quien tiene cinco días hábiles a tal efecto, y determine el futuro del ex jefe comunal linqueño, quien se encuentra detenido desde hace varios días en la Comisaría de General Pinto, por el presunto delito de "asociación ilícita, falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la administración pública".

El fiscal que entiende en la causa en donde ex funcionarios del municipio de Lincoln -incluido el ex intendente Jorge Fernández- fueron detenidos y trasladados a la seccional pintense, detalló que tras las pruebas reunidas, pidió la prisión preventiva y si Muñoz Saggese da curso a la petición, el ex mandatario y demás implicados serían trasladados a una cárcel de nuestra ciudad.

La causa en la que está implicado el ex jefe comunal linqueño investiga algunos hechos que han determinado la detención de Fernández, que se encuentra acusado de varios delitos, entre los que figuran asociación ilícita, falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la administración pública local.

El fiscal Javier Ochoaizpuro confirmó que no hay mayores novedades y que se encuentran esperando la resolución de la jueza con respecto al pedido de prisión preventiva cursado esta semana. El funcionario judicial tomó la decisión luego de que Fernández (del Frente para la Victoria) prestase declaración la semana pasada.

La idea del responsable de la U.F.I. y J. Nº 2 del Departamento Judicial Junín es que los imputados en la causa permanezcan detenidos hasta su finalización en una penitenciaria y no en la comisaría ubicada en avenida Mitre y Gowland de General Pinto, como se encuentran haciéndolo hasta el momento.

Según las propias palabras del fiscal, si se da curso a la prisión preventiva los implicados esperarían en la cárcel de Junín "hasta que recuperen la libertad o hasta que termine el juicio".

Vale recordar que los implicados en el caso de corrupción que conmovió a la ciudad de Lincoln son, además de Jorge Fernández, Walter Fernández, Marcelo Porto y Mario Ruiz.

Todos ellos fueron detenidos hace un poco más de un mes, el 24 de enero pasado, junto a una actual empleada del municipio, Silvia Mazaitis, quien fue liberada luego de declarar pero que de todas maneras afronta un sumario administrativo por parte del Municipio que actualmente encabeza Salvador Serenal, de Cambiemos.

Procesan a hombres que obligaron a desnudarse a fanáticas del equipo rival

La Fiscalía de Bolivia puso ante un juez a tres hombres, entre ellos un menor de edad, acusados de agredir y obligar a desnudarse a dos seguidoras del The Strongest durante un partido de la Liga boliviana.

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, declaró a periodistas que los agresores son procesados por "violencia contra la mujer, asociación delictuosa y robo agravado".

Pese a los cargos, un juez dispuso que se apliquen a los acusados medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión que ocasionó que los fiscales apelen, en un caso en el que actúan de oficio.

La agresión se produjo el 28 de enero en Sacaba, donde Aurora derrotó por 2-0 a The Strongest.

El incidente, cuyas imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales, incluyó el hostigamiento de varios hinchas del Aurora contra dos mujeres que vestían camisetas del club paceño The Strongest, a las que obligaron a desvestirse al menos de cintura para arriba, hasta donde muestran las imágenes.

En el video también se advierte cómo ese grupo de hinchas locales comenzó a sustraer pertenencias de ambas mujeres, sin que ellas pudieran impedirlo y sin que nadie las defendiese.

El fiscal distrital informó de que la labor de identificación de los agresores se produjo entre el lunes y el martes de esta semana, y que todavía se trabaja en identificar a otros ochos supuestos coautores de la agresión.

El incidente suscitó la condena de algunas autoridades nacionales como el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, que además es presidente de un club de primera división, y derivó en una disculpa escrita que el Aurora hizo llegar a los directivos del The Strongest.