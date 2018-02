Es complicada la situación de 86 trabajadores del frigorífico Belton

Luego de la marcha que realizaron este miércoles los trabajadores del frigorífico Belton de nuestra ciudad a la Delegación del Ministerio de Trabajo para obtener respuestas ante el peligro de las fuentes laborales de más de 80 operarios, ayer aseguraron que “desviaron las vacas y hace una semana que no estamos faenando”.

El Frigorífico Belton de Junín presenta una situación conflictiva luego de no asegurar la continuidad de 86 trabajadores. Por ese motivo, los operarios marcharon a la Delegación del Ministerio de Trabajo para exigir que les garanticen la estabilidad laboral.

Damián Deheza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne en Junín, manifestó: “Estamos reclamando algo que nos viene ocurriendo desde el 20 de diciembre con el cobro de las quincenas y los aguinaldos. Nos vienen pagando en cuotas y ahora nos quedamos sin trabajo. Desviaron las vacas y hace una semana que no estamos faenando”.

“Son 86 familias que quedaron en la calle, más 15 compañeros que ya habían despedido antes con causas armadas para no pagar un centavo. Si no faenamos no cobramos, esa es la desesperación que tenemos”, añadió.

Asimismo contó que “las quincenas, las hemos cobrado en cuatro veces, y el aguinaldo aún no hemos terminado de cobrarlo. Ahora, con esta protesta, queremos regularizar la antigüedad de los trabajadores”.

Y sostuvo que “la entrada de los animales para faenar no depende de nosotros y, como ya dije, no cobramos. Igual tendríamos que cobrar la garantía horaria con o sin faena, pero no es así. Acá el tema es que la empresa tiene las vacas, pero las lleva a otro lado a faenar”.

Sobre la protesta que realizaron ayer en el ministerio, dio a conocer que “hablamos con Santiago Bertamoni y se comunicó con la Federación de la Carne y ahora vamos a ver qué pasa. Ellos se van a comunicar con los matarifes. Estamos peleando por la fuente de trabajo, no sabemos lo que nos va a pasar”.