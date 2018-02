Funcionarios se reunieron con vecinos del barrio El Molino

El secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Fabián Claudio, encabezó ayer un encuentro con vecinos del barrio El Molino, quienes por medio de la Federación de Sociedades de Fomento convocaron al Ejecutivo y la cúpula policial para presentar sus inquietudes relacionadas con la seguridad.

En la reunión estuvieron presentes, además, el subsecretario de Seguridad, Mario Olmedo; el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano; el titular de Asistencia Ciudadana, Jonatan Guitart; y los concejales Marcelo García y Melina Fiel.

"La sociedad de fomento y la Federación nos convocaron para conversar acerca de la seguridad del barrio, porque los vecinos notan algunas situaciones que les gustaría que sean corregidas. Así que vinimos con parte del Gobierno y de la cúpula policial y estuvimos tomando nota de los pedidos y las inquietudes de los vecinos, para tratar de dar respuesta", afirmó Spadano.

"Lo bueno de estas reuniones es que podemos charlar de otros temas que no son directamente de seguridad, pero que se relacionan en algún punto. Desde el Ejecutivo se nos pide estar cerca y en eso estamos; escuchar siempre y poder dar respuestas en base al diálogo, trabajando en equipo", agregó.



“Tenemos un plan de seguridad”, dijo Claudio

Por su parte, Claudio manifestó: "Se trata de trabajar coordinadamente, no sólo entre el Ejecutivo y las fuerzas policiales, sino también con las sociedades de fomento, como siempre lo hacemos. Tenemos un plan de seguridad que venimos llevando a cabo pero, como siempre lo digo, a ese plan siempre hay que hacerle ajustes, porque en el tema de seguridad no hay una receta mágica".

"El vecino tiene el rol más importante en este aspecto, marcándonos aquellas cuestiones que pueden advertir y que es necesario atender. Permanentemente debemos estudiar y analizar para realizar los cambios que sean imprescindibles para que el vecino se sienta seguro. Eso es lo que nos pide siempre el intendente", agregó y enfatizó: "Por eso estamos en este lugar, escuchamos sus reclamos y sus sugerencias, para llevarles las soluciones que están necesitando".

Reclamo vecinal

Finalmente, el presidente de la sociedad de fomento de El Molino, José Correa, indicó: "Hablamos con la cúpula policial, con Fabián Claudio y esperemos que nos den las soluciones que prometieron, que seguramente va a ser así".

"Además vinieron concejales, que también aportaron cosas positivas, así que esperamos que lleguemos a una solución, para que el vecino esté protegido", agregó.