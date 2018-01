El PJ de Lincoln rompió el silencio tras la detención de Fernández

El Partido Justicialista, y quienes componen el espacio de Unidad Ciudadana de Lincoln, manifestaron que, “ante los sucesos de dominio público que han sacudido a la sociedad linqueña, no creemos que sea ético, ni republicano, opinar previamente sin conocer la verdad, a la que solo se arriba en estos hechos luego de un juicio justo, fundado en razón y con sentencia firme; lo que aún, no ha tenido lugar”.

“Tampoco resulta republicano utilizar al Poder Judicial como ariete de castigo, ni crear falsas expectativas justicieras, con el solo objetivo de conseguir un rédito político con esta situación”, aseguraron.

“Quienes adherimos a este documento consideramos que un sector del Poder Judicial se muestra propicio a ejecutar acciones que lesionan la integridad de la personas, mostrándose evidentemente proclive a favorecer los intereses del partido gobernante de turno, no respetando el debido proceso y trabajando en función de deseos políticos, todo en detrimento de la Justicia, afectando de esa manera, el Estado de Derecho, piedra angular de nuestra Democracia Argentina. Convalidamos nuestra fe republicana, en aquellos que si trabajan para proveer Justicia, con igualdad para todos los ciudadanos, sin distinciones, y esperamos que este sea el caso”, afirmaron.

“Del mismo modo, nos solidarizamos con las personas afectadas y en consecuencia con sus familiares y allegados”, concluyeron.