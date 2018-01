Crecen los robos modalidad escruche en las viviendas de nuestra ciudad

Con los juninenses de vacaciones en distintos destinos turísticos, los malvivientes cometen robos en viviendas de la ciudad bajo la modalidad escruche, en ausencia de los moradores.

El martes 23 del corriente mes, un domicilio de nuestra ciudad fue desvalijado por completo con la alarma activada. Los propietarios se encontraban de vacaciones y al volver se encontraron con la sorpresa de los ambientes revueltos.

“Robaron nuestras pertenencias, nos revolvieron toda nuestra casa, ocasionaron daños materiales y sobretodo afectaron emocionalmente y generaron mucho miedo a toda una familia”, afirmó la dueña del inmueble. Y agregó: “El protocolo de seguridad de la ciudad no respondió en el momento”.

“Por suerte no estábamos, y esto me genera una sensación de resignación que no quiero”, concluyó.

Bajo el contexto de una creciente ola de inseguridad, el jueves de esta semana, dos viviendas fueron saqueadas ubicadas calles República Libanesa al 500 y en Camino del Resero y Alberdi.

Cabe destacar que ayer, el personal de DDI Junín, en una vivienda de calle Pasaje Primero de Mayo, realizó un allanamiento donde se encontraba un sujeto de 21 años que vestía buzo color negro y una gorra similar con la inscripción de letras mencionada por los vecinos de la finca robada en Camino del Resero.

Se procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro de las prendas de vestir del causante, siendo posteriormente trasladado a la Comisaria Segunda de Junín donde se lo procesó por el delito de “robo”, con intervención de la UFIyJ N°1.

En otro caso, ocurrido este miércoles en calle Crucero General Belgrano al 100, mientras un menor se encontraba durmiendo y su madre estaba trabajando, desconocidos ingresaron y se apoderaron de una computadora y una fuerte suma de dinero, que se encontraba en una caja y otra parte en un cajón del dormitorio.

El ilícito fue constado al regreso de la propietaria a la finca, y se estima que los delincuentes ingresaron por la vivienda lindante

En el camino a la Laguna de Gómez, en las calles Camalotes y Los Flamencos se originó otro siniestro. Delincuentes habrían ingresado a robar y no satisfechos con lo obtenidos incendiaron la propiedad.

El fuego afectó el living comedor y una habitación. La puerta balcón del dormitorio estaba abierta y el alambrado perimetral tenía un hueco posiblemente realizado por los autores del hecho ilícito.

Ataron a un hombre mayor

En la mañana del jueves, alrededor de las 7, dos sujetos con el rostro cubierto ingresaron en una vivienda ubicada en colectora de avenida Circunvalación y Yanquelén y, tras mantener a víctima de 86 años atada, que se encontraba descansando, sustrajeron efectos de valor.

Una vez que el hombre logró liberarse de las ataduras de sus manos dio aviso a su hija quien alertó a la Policía Local a través del sistema telefónico 911.

Según trascendió, los malvivientes dejaron abierto el gas y bajo la silla a la que lo habían maniatado se encontraron papeles prendidos fuego.

Trabajaron en el lugar, peritos de Policía Científica y Policía Local. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 a cargo de la Dra. Vanina Lisazo.

“Hay problemáticas de la época”

“Sabemos que en los últimos días ocurrieron una serie de cuestiones vinculadas a la seguridad y no queremos que se haga una seguidilla de hechos. Por tal motivo, vamos a regular todo lo que haya que regular para que no ocurran más”, afirmó el secretario de Seguridad, Fabián Claudio.

"Todos estamos accionando en forma conjunta para seguir llevando y brindando seguridad al vecino de Junín. Toda la policía trabaja en conjunto con nosotros y ahora hemos sumado a un escuadrón de Gendarmería que nos ayuda en materia preventiva en algunos sitios puntuales de la ciudad. ", dijo Claudio.

Por su parte, el comisario inspector José Gil, Jefe Distrital, sostuvo: "La coordinación es lo fundamental en el despliegue de las tareas preventivas de seguridad. Hoy estamos todos los actores que desarrollamos esta tarea y hemos sumado a Gendarmería y a seguridad ciudadana. Estuvimos analizando el mapa delictual y una coordinación con el comando de patrullas para reforzar algunas zonas".

Para finalizar, expresó: "Debemos seguir trabajando en forma conjunta sobre esta cuestión y desplegar las tareas que sean necesarias para evitar y contrarrestar el accionar delictual. Hay ciertas problemáticas que son de esta época del año, como son los escruches de viviendas, pero la policía nunca dejó de trabajar y lo va a seguir haciendo. Lo importante es que estamos trabajando todos juntos, de manera coordinada para readecuar nuestro servicio, de acuerdo a la problemática que se va presentando".