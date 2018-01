Reunión para coordinar los trabajos de seguridad

Se realizó una nueva reunión entre la Secretaría de Seguridad y los jefes policiales de la ciudad. El objetivo de este encuentro es para seguir trabajando y ajustar los detalles sobre la seguridad en Junín.

Además, “en los últimos días se evaluó el mapa del delito para saber de qué forma seguir trabajando en esta temática”, informaron.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, sostuvo: "Como es costumbre y habitual, estamos reunidos con los jefes policiales para evaluar la tarea que se viene desarrollando. Sabemos que en los últimos días ocurrieron una serie de cuestiones vinculadas a la seguridad y no queremos que se haga una seguidilla de hechos. Por tal motivo, vamos a regular todo lo que haya que regular para que no ocurran más. En el encuentro estuvieron el Jefe de la Departamental, el Jefe Distrital, la DDI, los titulares de la Comisarías Primera y Segunda y el del Comando".

"Todos estamos accionando en forma conjunta para seguir llevando y brindando seguridad al vecino de Junín. Toda la policía trabaja en conjunto con nosotros y ahora hemos sumado a un escuadrón de Gendarmería que nos ayuda en materia preventiva en algunos sitios puntuales de la ciudad. Todos los actores estamos trabajando en pos de la seguridad de Junín y, más allá de algunos hechos que ocurrieron, estamos ajustando todos los detalles posibles para que no vuelvan a ocurrir", dijo Claudio.

Por su parte, el comisario inspector José Gil, Jefe Distrital, sostuvo: "La coordinación es lo fundamental en el despliegue de las tareas preventivas de seguridad. Hoy estamos todos los actores que desarrollamos esta tarea y hemos sumado a Gendarmería y a seguridad ciudadana. Estuvimos analizando el mapa delictual y una coordinación con el comando de patrullas para reforzar algunas zonas".

Para finalizar, expresó: "Debemos seguir trabajando en forma conjunta sobre esta cuestión y desplegar las tareas que sean necesarias para evitar y contrarrestar el accionar delictual. Hay ciertas problemáticas que son de esta época del año, como son los escruches de viviendas, pero la policía nunca dejó de trabajar y lo va a seguir haciendo. De hecho, el sábado pasado en horas de la madrugada realizamos un allanamiento donde secuestramos diez teléfonos móviles, de los cuales uno de ellos fue reconocido por la víctima. Lo importante es que estamos trabajando todos juntos, de manera coordinada para readecuar nuestro servicio de acuerdo a la problemática que se va presentando".