En la víspera robaron en la casa del contador Pastormerlo, director de IOMA Junín.

El hecho fue descubierto por un vecino, minutos antes de las 11 de ayer, cuando al ingresar a la vivienda, ubicada en calle Orellanos al 300, encontró un gran desorden, todo revuelto, lo cual hacía suponer que al lugar habían entrado ladrones.

Según fuentes oficiales, este vecino era el encargado de ir a la casa de vez en cuando mientras Pastormerlo estaba ausente y fue quien dio aviso a la policía tras del hecho.

Ante esta situación el dueño de casa regresó a Junín y pudo constatar faltante de dinero en efectivo, aunque no trascendió el monto de lo robado.

La policía realizó los peritajes correspondientes en la casa de Pastormerlo, afectada por lo que fue un nuevo “escruche” en la ciudad, ya que el viernes último había sucedido lo mismo en la vivienda de la fiscal Ermácora, quien todavía no regresó de sus vacaciones y no se pudo determinar el alcance del robo.

La casa de Pastormerlo fue prácticamente “desarmada” por los malhechores. La policía constató que había sido forzada la puerta balcón que da al patio.