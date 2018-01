Máxima tensión y pánico en un robo a juninenses que iban a "La Salada"

En la madrugada de ayer, un colectivo de la empresa Santillán que realiza viajes a la feria de La Salada, fue emboscado por quince delincuentes con armas de fuego y blancas.

El micro que iba bajando en la zona del Puente La Noria, fue detenido por un automóvil que se cruzó por delante.

En ese momento los malvivientes rompieron el parabrisas del vehículo y tras amenazar al chofer a punta de pistola, ingresaron al interior del habitáculo donde había cerca de 40 personas que iban a comprar al paseo de compras ubicado en Lomas de Zamora.

Tras intimidar a los pasajeros, el grupo de malhechores lograron sustraer una fuerte suma de dinero (alrededor de 1 millón de pesos en efectivo), teléfonos celulares y otras pertenencias, mientras otros cómplices aguardaban en la cinta asfáltica.

Tras el mal momento vivido y con un gran susto, tanto los choferes como los pasajeros regresaron a Junín sanos y salvos alrededor de las 11.

Se trata del segundo robo que sufre la empresa de viajes Santillán, ya que hace 7 años también fueron asaltados en la ruta cuando viajaban al centro comercial al aire libre.

“Sólo fueron cosas materiales”

“Gracias a Dios no se lastimó ningún pasajero ni chofer, sólo fueron cosas materiales. Perdimos plata, pero estamos todos bien que es más importante, ya que no hubo ningún herido”, dijeron desde la empresa juninense.

“Se cruzaron autos adelante del micro y bajaron quince personas, quienes se encargaron de realizar el hecho delictivo. En el colectivo irían alrededor de 40 personas. Nos rompieron el parabrisas del vehículo porque se ve que el chofer no había abierto la puerta tan rápido y se astilló”, confirmaron.

“Nosotros viajamos hacia allá desde que está la feria. Comenzamos a ir en auto, luego en minibús y ahora, hace un tiempito tenemos los micros. En 25 años nos robaron dos veces: una hace 7 años en combi, que nos cruzaron un auto adelante y ahora con el colectivo más grande”, explicaron.

“Todo esto te tira para atrás, tanto a los pasajeros como a nosotros también que laburamos de esto. La gente va a comprar mercadería para comer y nosotros hacemos los viajes para mantener a una familia”, expresaron.

“Hoy te roban en La Salada, en tu casa o en la autopista”, subrayaron.