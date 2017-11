Hoy se leerá el veredicto para los policías acusados de pedir coimas

El lunes 23 de octubre por la mañana, en el Tribunal Penal Oral y Público Nº 1, a cargo del juez Dr. Miguel Ángel Vilaseca, había comenzado el juicio a los seis policías de la Comisaría de Chacabuco acusados de pedir coimas.

Durante la primera audiencia se tomaron varios testimonios y tres personas quedaron detenidas durante el transcurso del juicio, por falso testimonio, quedando a disposición de la fiscalía en turno.

La última audiencia se llevó a cabo varios días después porque un testigo del caso habría sufrido problemas de salud por lo que se debió postergar las declaraciones.

El jueves 2 de noviembre se leyeron los alegatos por parte de la fiscal y la defensa, integrada por los doctores Muñoz y Herrera.

La fiscal interviniente, Vanina Lizaso pidió una pena de cinco años de prisión para uno de los acusados y cuatro para otro, mientras que para el resto de los uniformados se pidió tres años y seis meses de condena.

Por su parte la defensa, a cargo de los doctores Herrera y Muñoz, hizo su aporte tratando de desvirtuar la prueba de la fiscal, en el marco de las audiencias judiciales que se llevaron a cabo durante el transcurso del juicio oral y público en Junín.

La causa está caratulada como “cohecho pasivo y exacciones ilegales”.

Este mediodía se dará a conocer el veredicto y eventual sentencia en los Tribunales de Junín.

Los hechos

Los efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de Chacabuco están acusados e imputados de pedir coimas y extorsionar a distintos boliches bailables de la ciudad vecina y a un hombre que poseía pedido de captura, a cambio de no aprehenderlo.

Se tratan de hechos que sucedieron hasta 2015, cuando los uniformados fueron apartados de sus cargos a la espera de la primera audiencia.

Todo había salido a la luz cuando en ese año se efectuó una orden de detención contra una persona que había sido condenada a una pena de efectivo cumplimento, quien acusó a miembros de la fuerza de seguridad de solicitarle dinero a cambio de no detenerlo y avisarle al Juez que no habían podido dar con su paradero.

Asimismo la fiscalía a cargo de la Dra. Vanina Lisazo imputó a otros funcionarios policiales, acusados de extorsionar y pedir dinero a los propietarios de distintos boliches bailables de esa localidad, a cambio de protección y seguridad.