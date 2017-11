Mañana se conocerá el veredicto para Hamed

La semana pasada se leyeron los alegatos en el piso 4º de los Tribunales de Junín, en el marco del juicio oral y público por el asesinato de Liliana Ortega, ocurrido el 15 de agosto de 2015, cuyo único acusado es Alfredo Hamed.

El fiscal Javier Ochoaizpuro solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 la pena de reclusión perpetua para Alfredo Hamed, por encontrarlo culpable de Homicidio agravado por femicidio, por la muerte de Liliana Ortega y también por el hurto y daño de un vehículo, en concurso real.

Por su parte el defensor oficial Gerardo Doyle, solicitó la libre absolución del imputado porque para él no había pruebas y certezas de que fuera autor de la muerte de Ortega.

Subsidiariamente en caso de que se lo acuse de la misma, se pidió que la pena sea por el delito de Homicidio Simple, al no cumplirse las condiciones previstas en el Código Penal, para que sea femicidio, al señalar que no está probado el “odio hacia el género”, uno de los requisitos de tal norma para que sea considerado como tal.

Los jueces del Tribunal Oral del Departamento Judicial Junín darán a conocer su veredicto y eventual sentencia mañana a las 12.