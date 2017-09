Cuatro heridos

MADRUGADA VIOLENTA

A la madrugada de la víspera, en distintos hechos, varias personas resultaron lesionadas, aunque por suerte, no gravemente.

Una de ellas fue por un arma blanca, en calle Ameghino al 1200, agredida por un sujeto no identificado. La trasladaron al hospital donde recibió la atención correspondiente, pero se retiró del mismo, aparentemente sin alta médica.

En avenida República y Ruta 188, una joven de 19 años fue lesionada en el brazo izquierdo por otra mujer. La víctima fue trasladada al Hospital donde fue atendida y dada de alta.

En un local nocturno ubicado en Benito de Miguel, otro hombre fue herido en una pierna con un arma blanca, también en este caso recibió atención médica dentro del hospital y dado de alta.

La cuarta víctima de la madrugada se trató de una persona de 25 años que sufrió un impacto de bala en la pierna derecha, en avenida Libertad e Italia. El agresor no habría sido identificado aún.