Jefes policiales y el Intendente brindaron detalles del operativo antidrogas

NARCOTRÁFICO

De esta manera y con pocos días de diferencia, se efectuó un nuevo e importante golpe al narcotráfico, gracias al trabajo en equipo de todas las fuerzas policiales, la justicia y el gobierno de Junín y el compromiso de los efectivos policiales y los vecinos.

En la conferencia de prensa las autoridades recordaron que hoy existen varios canales para que el vecino pueda denunciar de manera segura y anónima la venta de drogas, como la línea telefónica municipal 132, el 911 y una aplicación que lanzó el gobierno provincial para los smartphones, denominada Seguridad Provincia. También que se avanza en la colocación de los denominados buzones de vida, junto a la fundación La Alameda, para denuncias en distintos puntos de la ciudad.

En sus palabras, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, remarcó que, de esta manera, "se está dando un paso más en esta lucha contra el narcotráfico y que como nunca, un gobierno nacional, provincial y municipal están dando una gran batalla, en equipo, combatiendo a las mafias que arruinan la vida de nuestros jóvenes. Por esto, este es el tercer gran operativo llevado a cabo en los últimos meses, que arrojó este importante resultado, con el secuestro de 13 kilos de marihuana, droga que iba a ser comercializada en nuestra ciudad".

Como lo hizo días pasados, también tras un gran operativo antidrogas, el Intendente Pablo Petrecca destacó que su gobierno "no se hace el distraído" y felicitó "a las fuerzas policiales por el compromiso y la rapidez con la que se actuó también por parte de la justicia". El jefe comunal remarcó que "este trabajo demuestra que no está todo perdido, porque acá hubo un vecino y un efectivo policial comprometidos, hubo rapidez en la actuación policial y de la justicia y un gobierno al que no le tiembla el pulso, logrando así ganar una batalla más contra el narcotráfico. Ese es el norte y camino que transitamos día a día, sabiendo que es una batalla difícil, pero la seguiremos dando para cuidar y proteger a nuestros vecinos".

El encargado de abrir la conferencia de prensa fue el Jefe Departamental, Walter Feletto, quien comenzó informando que "este operativo se llevó a cabo entre las últimas horas del día viernes y las primeras del sábado" y que el mismo "fue gracias al compromiso de un miembro de Comando de Patrullas, quien alertó a su jefe de la posibilidad cierta de que en una vivienda ubicada en calles Junín y Alberti, zona de quintas de nuestra ciudad, se había escondido una importante cantidad de marihuana. Esto demuestra el compromiso que tiene la policía con los vecinos".

También informó que "todas las divisiones policiales que tienen asiento en nuestra ciudad participaron del operativo". En ese marco, contó que "por directivas del gobierno provincial y siguiendo los lineamientos que nos da el Intendente Municipal, a través de la secretaría de Seguridad, realizamos operativos en distintos sectores de la rutas de acceso a nuestra ciudad, porque observamos que, a través de micros de la larga distancia, se está dando el transporte de drogas".

Feletto destacó que, "tras poner en aviso al Dr. Esteban Lopardo de esta situación, rápidamente puso en conocimiento a la Dra. Durante, a cargo del juzgado de garantías N°3, quien ordenó un allanamiento en urgencia. En ese mismo momento, dispusimos un operativo de vigilancia encubierta en ese inmueble, a los pocos minutos un auto se retira de ese lugar con tres ocupantes quienes fueron interceptados en Ruta 188 y República y conducidos a Comisaría Segunda y allí se concreta el allanamiento en el domicilio que estaba custodiado".

"En primera instancia dentro de la vivienda y en sus alrededores no pudimos dar con la droga, allí, un efectivo comienza a requisar en el interior de un acoplado que se encontraba estacionado frente al domicilio, allí se encuentra una caja y una bolsa de consorcio y, con la presencia del fiscal, se procedió a la apertura de los mismos. Allí se halló un total 13 ladrillos y medio de una sustancia símil marihuana, que tras los estudios correspondientes se determinó que efectivamente se trataba de esa droga. En todo momento, el fiscal supervisó y garantizó el procedimiento. El total secuestrado fue de 13 kilos de marihuana, valuados, aproximadamente, en medio millón de pesos", detalló el jefe policial.

Walter Feletto, remarcó que "hacía muchos años que en Junín no teníamos los secuestros de droga que hemos tenido en los últimos tiempos y mirando las estadísticas, desde diciembre hemos realizado 201 procedimientos antidrogas, de los cuales 103 fueron en la ciudad de Junín, con un total de 193 aprehendidos. Esto sin contar el trabajo de la policía federal y la delegación de tráfico de drogas ilícitas".

Por último, el titular de la jefatura departamental de policía, señaló: "Nos sentimos muy apoyados por el Gobierno de Junín, por eso, seguiremos trabajando bajo este rumbo porque sabemos que es la única manera de llevar adelante estas políticas públicas en materia de seguridad. Agradezco a la ciudadanía por involucrarse y a todo el personal policial. Este operativo es muy importante, porque desbarata una organización que se dedica a la distribución, algo que hacía mucho tiempo que no se daba".

Fabían Claudio, a cargo de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, también participó de la conferencia de prensa, y expresó que "el objetivo de nuestro trabajo es el trabajo conjunto con la policía y la justicia, eso es lo que nos pide el Intendente Pablo Petrecca, trabajando juntos por una ciudad más segura. Este operativo demuestra que vamos por el camino correcto y con un gran trabajo y compromiso de todos los actores involucrados".