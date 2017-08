Familiares de las víctimas indignados por enterarse por los medios

Tras casi un mes de angustia, la noticia del hallazgo del avión conmocionó a los familiares de los pilotos y el pasajero de la nave, quienes ayer manifestaron también su indignación por el hecho de haberse enterado de la aparición de cuerpos dentro de la nave por los medios de prensa antes que por las autoridades de la ANAC.

“Lo sabemos por el periodismo, oficialmente no nos dijeron nada a nosotros. Por eso preferimos no hablar hasta que no tengamos nada certero, porque saben más los periodistas que nosotros, la familia”, dijo Franco Barbero, cuñado del piloto Matías Ronzano, quien no ocultó su enojo por cómo se manejo oficialmente la situación.

“Nadie te dice nada. Hace dos días que encontraron el avión y todavía nadie te dice si hay sobrevivientes o no hay. Si hay cuerpos, si no hay cuerpos. Nadie lo dice, lo sabemos por lo que dicen los medios”, se descargó Barbero ayer en una entrevista.

La noticia del hallazgo de restos humanos dentro del fuselaje de la aeronave siniestrada, cuya identificación no ha sido confirmada aún, logró burlar el secreto impuesto por la jueza Sandra Arroyo Salgado en torno a la investigación del episodio ocurrido el 24 de julio pasado.

Aunque la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) defendió el protocolo de búsqueda del avión encontrado el sábado a la tarde en el Delta del Paraná tras casi un mes, el trabajo de los investigadores quedó bajo la lupa por el tiempo que tardaron en dar con él.