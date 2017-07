Tragedia en Pergamino: ya cumplen el arresto domiciliario cuatro policías

MIENTRAS CONTINÚA EL PROCESO JUDICIAL

Se trata de los oficiales rojenses Brian Carrizo y Carolina Guevara, quienes ya están en domicilios particulares, bajo el monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense. No obstante la medida, la controvertida causa continúa sus avatares, en tanto que aún permanece prófugo el exjefe de la Primera de Pergamino, el también rojense Alberto Sebastián Donza. Cabe aclarar que el beneficio no involucra a los cinco policías imputados, ya que no le fue otorgado al oficial de servicio Alexis Eva, quien permanece detenido.

Domiciliaria

Cabe recordar que la semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó parcialmente la decisión del juez César Solazzi de beneficiar con arresto domiciliario a cuatro de los cinco policías detenidos por el incendio que terminó con la vida de siete presos en los calabozos de la Comisaría Primera, de Pergamino.

Los camaristas Mónica Guridi Gabriela Jure y Martín Morales brindaron este beneficio procesal a los oficiales César Brian Carrizo, Matías Ezequiel Giulietti, Sergio Ramón Rodas y Carolina Denise Guevara. Cabe mencionar que Carrizo y Guevara son oriundos de Rojas. En tanto sigue detenido el oficial de servicio Alexis Eva y prófugo el comisario Alberto Donza, exjefe de la Comisaría Primera, también oriundo de nuestra ciudad.

El beneficio consiste en un arresto domiciliario con control de monitoreo electrónico, en los domicilios que cada uno de los imputados ofreció a esos fines. Por los tanto, los policías siguen con prisión preventiva y lo que se hace es que se cumpla esa prisión preventiva en sus domicilios con las restricciones que la Justicia dispuso.