Un auto cayó a la zanja sobre la Ruta Nacional 188

ROJAS

Un auto que circulaba en sentido Junín-Pergamino por la ruta 188 cayó al zanjón que corre a la vera del pavimento, a centímetros de la entrada a la estación de servicio Sol del kilómetro 110. No hubo que lamentar daños personales, sólo roturas en el vehículo.

El accidente se produjo el domingo alrededor 0.30, cuando por causas aún no establecidas el Chevrolet Corsa Classic se salió de la calzada, atravesó la banquina y cayó de punta sobre el zanjón, quedando incrustado sobre el barro.

Los ocupantes, un matrimonio de Junín, salieron del auto por sus propios medios y se quedaron en la estación de servicio a la espera de que llegue una grúa para retirar el vehículo del lugar en que quedó inmovilizado.

Según pudo saberse, el auto se dirigía a la estación de servicio cuando por algún motivo, erró el camino y terminó en la zanja. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.