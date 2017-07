En juicio abreviado, piden ocho años de prisión para Celentano

HACÍA ESTAFAS VIRTUALES DESDE LA CÁRCEL

El juicio oral contra Jorge Celentano Arce que debía comenzar el 5 de junio del corriente año, en el cuarto piso de los Tribunales del Departamento Judicial Junín, había sido suspendido, ya que no habían podido citar a la totalidad de los testigos, que eran sesenta.

Celentano Arce está acusado de extorsión y abuso sexual en carácter de partícipe necesario como autor mediato, en siete hechos diferentes, cuyas víctimas fueron, entre otras, tres jóvenes oficiales.

Actualmente se encuentra en el penal Sierra Chica como consecuencia de este caso, pero que al momento de los hechos investigados estaba detenido en la UP N° 13, desde donde planificaba los delitos de los llamados telefónicos.

Según pudo averiguar Democracia, las partes convinieron no llevar la causa a juicio oral, y acordaron una calificación legal abreviada donde la fiscal, Dra. Vanina Lisazo, pidió una pena a aplicar de ocho años de prisión.

La condena pedida se encuentra en estudio por parte del Tribunal Criminal Oral N° 1 del departamento Judicial Junín, conformado por los doctores Miguel Ángel Vilaseca, Karina Piegari y Esteban Melilli, por lo que se estima que se resolverá después de la feria judicial.

Es la pena que acordaron la fiscal y el defensor. Si el tribunal dictamina que es procedente, dictará la sentencia sin hacer juicio oral.

Comenzó el juicio oral por la muerte de una beba

El 13 de febrero de 2015, Elena Paola López de 22 años, había ingresado al Hospital "Abraham Piñeyro" con su hija, quien presentaba múltiples, por lo que se dio aviso a personal de seguridad, ya que los golpes no coincidían con los argumentos que la madre explicaba.

La niña falleció días después por lo que se inició una investigación a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, la cual llegó a juicio oral y público en el Tribunal Criminal Oral N° 1 de Junín.

En la autopsia se determinó que la víctima presentaba lesiones equimóticas, contusas, excoriativas, mordeduras y quemaduras, y de acuerdo al testimonio de familiares, la madre de la acusada, solía agredir físicamente a sus hijos.

La imputada es nacida en Corrientes, con dos hijos y había venido a vivir a la ciudad de Junín junto a su pareja actual, que trabajaba en el campo. Luego de la muerte de su hija en 2015, la fiscal interviniente había solicitado la prisión preventiva a Elena Paola López.

Tras dos jornadas de debate que se sucedieron en esta semana, prestaron declaración los testigos del caso y funcionarios que intervinieron en la investigación. La fiscal sostiene que Elena Paola López es la autora de las agresiones físicas que sufrió su hija de 13 meses hace dos años.

Si bien esta causa desde el principio fue calificada como "homicidio calificado", la fiscal Vanina Lisazo le modificó la carátula indicando que no estaría probado que ella haya querido causarle la muerte.

Por consecuente cambia la calificación legal a "abandono de persona seguido de muerte" que tiene una pena menor y ya no sería perpetua más allá de que esta causa llegó a juicio oral con la antigua calificación de "homicidio calificado" impulsada por la misma fiscal.

El viernes 14 de julio se realizará la tercera jornada de audiencias.