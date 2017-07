Quedó en libertad “Jan”, uno de los tres detenidos acusado por robo

HABÍA SIDO APREHENDIDO POR UN ILÍCITO

Luego de tomarle declaración al mismo, el fiscal actuante Dr. Sergio Manuel Terrón a cargo de la UFIyJ N°5 le otorgó la libertad, ya que no encontró en la causa elementos de convicción para convertir la aprehensión en detención.

El fiscal señaló que “la moto incautada no fue la que participó en el hecho y los elementos secuestrados no eran los sustraídos a la víctima”. Además señaló que “la persona que aparece en un video no tiene el aspecto físico del apodado Jan”, que fue liberado por no encontrarse elementos que lo vincularan con el ilícito por el cual había sido aprehendido.

La investigación

Las pesquisas realizadas por la DDI Junín habían permitido incorporar elementos de prueba que develaban la participación de otro de los delincuentes del robo cometido en el inmueble de la avenida San Martín al 1300 (inmediaciones de avenida República), el pasado viernes.

Se trataba de la aprehensión al tercer involucrado de la causa, un hombre de 38 años apodado “Jan”, tras el allanamiento de su domicilio en el barrio Capilla de Loreto.

Luego se dispuso su traslado a la UFIyJ Nº 5 a cargo del fiscal Terrón, donde prestó declaración ante el magistrado que entiende en la causa y fue liberado por no contar elementos de convicción que lo relacionen con el hecho.