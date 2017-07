Luis Chami: “Fue un pase de facturas”

SUFRIÓ UN ROBO EN SU EMPRESA EL VIERNES PASADO

El asesor en temas de seguridad en el municipio Luis Chami afirma que el robo que sufrió en su empresa el viernes pasado no fue un hecho más.

Aquella tarde, desconocidos ingresaron por la fuerza a su galpón y se llevaron grupos electrógenos, plasmas y reproductores de DVD que utiliza para equipar los “motorhomes” que construye.

De acuerdo a su análisis, el robo se trataría de “un pase de facturas” por el impulso que se le está dando a la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la administración del Grupo Junín durante la gestión anterior.

Precisamente, Chami apuntó sus dardos contra su blanco preferido, el meonismo, y sostuvo que la actual administración se está enfrentando a las mafias. Advirtió que “querían un 10-M para Petrecca”, y aseveró que “la inseguridad es un problema de la justicia, que no hace lo que tiene que hacer”.

-¿Usted considera que el hecho que se produjo en su empresa no fue un robo común?

-Después del hecho, en mi lugar de trabajo había cuatro personas muy importantes y todos pensaban lo mismo que yo: que esto era un pase de facturas porque saben que yo estoy trabajando en un montón de cosas. Para hacer seguridad no tenés que ser tibio. Cuando yo estaba en el foro de seguridad tuve amenazas, me han hecho de todo, y eso era porque había cosas que al ministro no le convenía que fueran dichas.



-¿Cómo llega a la conclusión de que no fue un hecho más de inseguridad?

-Porque fueron más a romper que a llevarse cosas. Uno se da cuenta de que fue algo fuera de lo normal. A veces me preguntan por qué digo lo que digo: porque es la verdad. Hace mucho que se viene trabajando sobre la causa de Gas Junín, tengo información, sé de qué modo está avanzando, y eso molesta.

-¿Cuál sería la vinculación de un eventual hecho de corrupción, o de irregularidades en Grupo Junín con el robo?

-Yo me atrevo a pensar que esto es un pase de factura político. Después, lo dirimirá un fiscal. Mi opinión yo la digo. ¿Qué pasó en el autódromo? Endeudamos a Junín en cuatro millones de pesos y fue una estafa, hoy no funciona. Vivimos dentro de una hipocresía: Andrés Rosa fue candidato, apoyado por Julio Henestrosa, e hizo campaña diciendo que el asfalto de la Laguna había sido una estafa, que se habían robado la plata, y después terminó trabajando para el meonismo. Mary Mitchell planteó ante la Justicia lo que se hizo con la terminal de ómnibus, le dieron la razón, pero se perdió un cuerpo y están tratando de recuperarlo. El que roba una moto es un delincuente, pero el que te saca de un saque 500 mil pesos del erario municipal, algo que se puede comprobar, ¿qué es? La diferencia es que yo lo digo. Una vez, un viejo militante me dijo que los políticos no se peleaban por ser intendente sino por la caja. Hay gente que entró pobre a la municipalidad y salió rica.

-Si existiera esa vinculación, debería haber algún tipo de connivencia policial. Usted tiene que convivir con gente de la fuerza por la función que cumple, ¿cómo se hace eso?

-¿Por qué cree que se hizo el cambio de cúpula y empezamos a construir una policía diferente?

-Pero el hecho que usted sufrió se produjo con la cúpula actual.

-Se sacó a mucha gente porque convivía con eso, hay mucha información que se maneja, y ante eso yo me planto. A mí me convocan porque hay que limpiar la ciudad. Quieren que vaya presa una persona que roba un auto, pero el que está sindicado como que prendió una comisaría, dio vuelta patrulleros, rompió toda la ciudad y nos tuvo en vilo a todos, le dan cinco años, eso no entra en la cabeza de nadie. La inseguridad es un problema de la Justicia, que no hace lo que tiene que hacer. Muchos de los que están en la Justicia tienen el traste sucio, yo lo sé. No se puede tener una vida que puede tener un gran empresario cuando son funcionarios públicos.

-¿Nunca le pidieron que no se exponga tanto con sus declaraciones?

-Petrecca es un hombre muy inteligente. Acá hay un lineamiento, que viene de María Eugenia Vidal, de enfrentarse a las mafias y cambiar. Lo está demostrando el hecho de que nadie se le atrevía a La Salada, o nadie tocaba a la cúpula del Servicio Penitenciario y después de octubre va a saltar algún otro, entonces hay algunas cosas que se están accionando. Petrecca es de perfil bajo, pero quiere poner blanco sobre negro.

-Justamente, el intendente y sus funcionarios tienen un perfil bajo, totalmente opuesto al suyo.

-Si uno lee las declaraciones del año pasado de cualquiera que habló de seguridad, les cabría el artículo 211 de Código Penal (Intimidación pública). Buscaban otro 10-M para Petrecca porque perdieron la chequera. Y esto lo saben todos. Y se tenía que terminar, porque es la plata del pueblo.