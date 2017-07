Dos jóvenes heridos con disparos en calle Ameghino

ENTRE SARGENTO CABRAL Y COMANDANTE SEGUÍ

Anoche, en calle Florentino Ameghino, entre Sargento Cabral y Comandante Seguí, dos jóvenes fueron atacados a balazos por dos sujetos que cubrían sus rostros con capuchas y se movilizaban en una motocicleta Corven negra, con la cual escaparon rápidamente tras la agresión.

Los jóvenes que recibieron lesiones por los disparos, no habría reconocido en principio a quienes fueron sus agresores, quienes escaparon en dirección al complejo habitacional del barrio Fonavi de avenida Rivadavia, según trascendió.

Uno de los lesionados se dirigió por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro", mientras que el otro (quien habría sido identificado como Diego Alejo Anaya) fue trasladado en ambulancia al ex Regional, centro asistencial donde ambos ingresaron al servicio de emergencias, para ser asistidos. Trascendió que sus vidas no correrían peligro, tras el ataque armado del que fueron víctimas.

Llevaron a la Segunda a precoces malhechores

Tres menores de 15, 12 y 11 años de edad fueron sorprendidos por personal de la Comisaría Junín Segunda y terminaron siendo llevados a la dependencia policial de Siria y Dorrego.

Los tres precoces malhechores se habían descartado, arrojándolos a un terreno baldío, de dos taladros eléctricos, una amoladora y nueve CD para consola de juegos Play Station.

Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos del Comando Patrullas arribaron a calle Larrory al 1500 y se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó haber visto pasar a tres menores que se habían descartado varios elementos en un terreno lindero.

Enseguida, los uniformados secuestraron dichos elementos ya citados, junto a un destornillador y posteriormente, los menores fueron interceptados en calles Carlos Gardel y Lavalle, quienes tras ser llevados a la Seccional policial del barrio Belgrano fueron entregados a sus progenitores, aunque siguen a disposición del titular de la Fiscalía Nº 12 del Departamento Judicial Junín.

Por otra parte, en una vivienda ubicada en calle Emilio Muñiz 1200, desconocidos sufrieron un hecho delictivo, cometido cuando los propietarios de la finca no estaban en el lugar.

Los marginales se apoderaron de distintos elementos, con los cuales huyeron con rumbo incierto, llevándose de dicha finca una notebook, un televisor de 32 pulgadas y otros efectos.

Allanamientos en barrio El Progreso

Quedó caratulado como "Legítima defensa" un hecho registrado en el barrio el Progreso, en el cual un hombre empuñó un arma de fuego de uso civil para evitar un nuevo hecho de violencia en perjuicio de su hija, quien iba a ser presuntamente atacada por su ex pareja.

Un sujeto mayor de edad, quien vive en la misma manzana, llegó a violar el perímetro de seguridad en algunas oportunidades y por ello se proveyó a la chica del sistema de "botón antipánico", para reforzar su protección.

En el hecho tomó cartas personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, dándose intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez, quien encomendó las pesquisas a personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, solicitándose dos órdenes de allanamiento, otorgadas por la jueza Marisa Muñoz Saggese.

Las diligencias fueron realizadas en el barrio Progreso y participaron de las mismas personal de la DDI Junín, Policía Local, Comando de Patrullas y Comisaria Seccional Segunda, arrojando resultado satisfactorios para la investigación en proceso.

En el primer domicilio requisado, en calle Lugones, entre José Hernández y Dr. Marrul, donde habitan familiares del agresor, no se hallaron elementos vinculados al caso, pero en el restante allanamiento, realizado en la vivienda del agresor, de 47 años, se logró el secuestro de una escopeta y algunos cartuchos.