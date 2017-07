Muerte en comisaría de Pergamino: concedieron arresto domiciliario a los cinco policías

FALLECIERON SIETE PRESOS

Los cinco efectivos de la Policía bonaerense que están detenidos por la muerte de siete presos a raíz de un incendio en la comisaría de la localidad de Pergamino, ocurrido en marzo último, fueron beneficiados con el arresto domiciliario aunque no gozarán de este beneficio hasta que sea confirmado por un tribunal de alzada.

El abogado Pablo Caldentey, quien representa a los familiares de dos de las víctimas, informó que la semana pasada el juez de Garantías a cargo de la causa, César Solazzi, hizo lugar al pedido de los defensores para morigerar las condiciones de detención de los policías, quienes en mayo pasado fueron procesados con prisión preventiva por el mismo magistrado.

El letrado explicó que esta decisión ya fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Pergamino por el fiscal de Instrucción Néstor Mastorchio y casi todos los abogados querellantes que tienen plazo hasta mañana para presentar sus argumentos por escrito. Caldentey señaló que el juez Solazzi concedió el arresto domiciliario con monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS al teniente primero Sergio Ramón Rodas, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Exequiel Guillieti, el sargento César Brian Carrizo y la ayudante de Guardia Carolina Denise Guevara.

Estos cinco policías están detenidos desde el 3 de abril último y fueron procesados por el delito de abandono de persona seguido de muerte; sin embargo, el magistrado aclaró que sólo podrán gozar del arresto domiciliario cuando la Cámara confirme su decisión.

"Es un fallo tirado de los pelos, que no tiene razón de ser. El juez nunca menciona los riesgos procesales y sólo se basó en el buen concepto de la asistente social", consideró Caldentey, quien apeló la decisión del magistrado justamente por entender que con un arresto domiciliario los imputados pueden escapar y/o entorpecer la investigación.

El abogado agregó que a partir de hoy, la Cámara tendrá cinco días corridos para expedirse sobre la cuestión e, incluso, puede convocar a las partes para que presenten sus argumentos en una audiencia oral.

En tanto, en la causa continúa prófugo el comisario Alberto Sebastián Donza, a cargo de la seccional donde ocurrió el hecho.

Mientras que la semana pasada, luego de conocer el fallo del juez Solazzi, familiares de las víctimas se reunieron en la ciudad de Buenos Aires con diputados nacionales de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El hecho investigado ocurrió durante la tarde del 2 de marzo, luego de que dos presos iniciaron una pelea que derivó en una quema de colchones y un posterior incendio en la zona de calabozos de la comisaría situada en Dorrego 654 de Pergamino, donde había un total de 19 detenidos, siete de los cuales murieron.

"Lo que dicen los testigos es que dos de los fallecidos inician una pelea y después los meten en la misma celda", explicó el fiscal Mastorchio y detalló que la discusión se inició "por una 'vendida' de unas facas" ya que uno de los detenidos "andaba diciendo que el otro las tenía".

"Los sobrevivientes señalaron que a ellos los 'engomaron' (encerraron) por culpa de los otros y que los tendrían que haber encerrado a ellos dos y no a todos", agregó.

A partir de esto, se dio "una escalada de hechos" que terminó en el incendio que provocó la muerte de Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizzarro (27), John Mario Chillito Claros (25) -de nacionalidad colombiana-, Juan Carlos Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).

De acuerdo con los médicos forenses que practicaron las autopsias, estos siete presos murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego.

Este incendio se convirtió en la mayor tragedia ocurrida en una seccional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya que en otros casos similares registrados entre 2000 y 2009 en los partidos de La Matanza, Quilmes, Berazategui y La Plata no hubo más de cuatro fallecidos.