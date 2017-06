Viajaron a San Rafael a buscar a su hija y les desvalijaron la casa

TRAGEDIA EN MENDOZA

Los padres de Valentina Arias, una de las víctimas fatales de la tragedia en San Rafael, denunciaron que delincuentes entraron a su casa y la desvalijaron cuando ambos estaban en Mendoza para identificar y buscar el cuerpo de su hija.

"Aprovecharon que no había nadie en la casa y entraron a robar. Cuando estábamos viajando Valentina todavía estaba viva. Me la pase rezando dos horas", contó su papá Roque Arias, en diálogo con los medios.

Roque había dicho horas atrás: "Me dijeron que estaba fuera de peligro y cuando llegué la tuve que reconocer en la morgue".

Jorge Zapata, padrastro de Valentina, publicó el pedido en Facebook un pedido de ayuda donde que no hará la denuncia y sólo pide que le devuelvan la computadora donde están muchas de las fotos de su hija e incluso confesó que pagaría "lo que pidan" para poder recuperarla:

"Gente, en la noche del sábado murió mi nena en el accidente de mendoza, aprovechando que esa noche no había nadie en nuestra casa se metieron y la desvalijaron, entre las cosas que se llevaron había una computadora marca Apple, es una MacBook Pro de 13 Pulgadas. En esa computadora tenía TODAS LAS FOTOS DE NUESTRA PRINCESA. Por favor si pueden compartir la publicación. Solo quiero esa computadora, pago lo que me pidan, no voy a denunciar a nadie. POR FAVOR NECESITO ESA COMPUTADORA. Si pueden compartir la publicación en los grupos se los agradezco muchísimo. Dejo fotos de la computadora y nuestro sol para que vean lo hermosa que era. Muchas gracias por entender", expresó Zapata en las redes sociales