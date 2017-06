Por los incidentes de 2013, hoy se conocerá el fallo para el acusado

JUICIO ORAL

Luego de dos días de audiencia donde se presentaron nueve testigos a declarar, el Juez de la causa, Dr. Miguel Ángel Vilaseca, será el encargado de leer la sentencia que definirá el futuro del último acusado de la causa.

Cabe aclarar que el resto de los acusados habían arribado a un juicio abreviado al haber acordado con el Fiscal interviniente, junto a las defensas técnicas de los mismos, una pena de tres años de ejecución condicional.

En los alegatos, el Fiscal Javier Ochoaizpuro, había expresado que Mutti en sus declaraciones reconoció la participación de los hechos y lo imputó por “daño agravado, intimidación pública e incendio” pidiendo seis años de prisión.

Por su parte, la defensa a cargo del Dr. Aguilar, aclaró que la botella arrojada por Mutti nunca explotó ni se prendió fuego como se ve en el minuto 44.52 del video de Canal 26. Pidió una pena que va de 3 meses a 4 años porque no hay agravantes y además tuvo la decisión de reparar la Comisaría Segunda. Además argumentó que a su defendido no le dieron la posibilidad de ir a juicio abreviado de 3 años en suspenso y cree que no haya hecho cosas peores que los cinco imputados quienes sí tuvieron ese beneficio.