El fiscal pidió 6 años de prisión para Mutti y el jueves 22 de junio se conocerá la sentencia

JUICIO ORAL

El primero de los testigos en prestar declaración fue Diego Blacksman, quien dijo que estuvo en la Comisaría Segunda la noche del 10 de marzo filmando con una cámara de puño. Explicó que vio a Mutti en el tumulto con varias lastimaduras en el torso por balas de goma y había gente que lanzaba las bombas molotov. Recordó que luego se movilizaron hacia la Municipalidad que no había custodia, donde el acusado arrojaba piedras contra la fachada. Por último advirtió que lo escuchó decir “a este hay que sacarlo” en relación a Mario Meoni.

Juana Bellone, lo vio en la Comisaría Segunda con una botella en la mano además de gente haciendo disturbios que prendían fuego. En la Municipalidad lo divisó a Mutti pero sin incendiar nada, quien la empujó sobre calle Rivadavia diciéndole que no se metiera, cuando ella trataba de evitar que sigan destrozando el lugar.

Por último, fue el turno de Manuel Burela (personal de DDI), quien recordó estar de turno el día domingo 10 de marzo haciendo actuaciones con el oficial Federico Do Santos sobre videos y distintas tareas. Dijo haber visto a Mutti en las cámaras de las calles de la Municipalidad.

Los alegatos

El fiscal, Dr. Javier Ochoaizpuro, afirmó que Mutti en sus declaraciones reconoció su participación de los hechos mientras que su jefe Jatic le quiso dar valoración a sus actos pero no a los hechos. Lo imputó por “daño agravado, intimidación pública e incendio” pidiendo una pena de 6 años de prisión para el acusado.

Por su parte, la defensa a cargo del Dr. Aguilar, aclaró que la botella arrojada por Mutti, nunca explotó ni se prendió fuego como se ve en el minuto 44.52 del video de Canal 26. Pidió una pena que va de 3 meses a 4 años porque no hay agravantes y además tuvo la decisión de reparar la Comisaría Segunda. Argumentó que a su defendido no le dieron la posibilidad de ir a juicio abreviado de 3 años en suspenso y cree que no haya hecho cosas peores que los 5 imputados quienes sí tuvieron ese beneficio.

El jueves 22 de junio el Juez, el doctor Miguel Vilasesa dictará sentencia y se conocerá el futuro de Mariano Luis Mutti.