Robaron un auto a Zulemita Menem: el ladrón estaba armado

RECOLETA

Un delincuente le robó ayer el auto a Zulemita Menem, la hija del ex presidente Carlos Menem, tras un forcejeo con un custodio en el cual ambos se sustrajeron las armas de fuego que portaba cada uno, en el barrio porteño de Recoleta, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió por la tarde en las calles French y Billinghurst, donde Zulemita concurrió junto con su madre Zulema Yoma a un centro médico.

Fuentes policiales informaron que un delincuente armado asaltó a un custodio de la Policía Federal Argentina (PFA) que estaba de civil dentro de un Toyota Corolla, el cual pertenecía a la hija del ex presidente.

En ese momento, el efectivo se dio a conocer y efectuó un disparo que no impactó en ninguna persona, tras lo cual el asaltante le sustrajo su arma reglamentaria y escapó en el vehículo.

“Es la tercera vez en el año que nos pasa un hecho de inseguridad, ya no sé si es al voleo o si nos están siguiendo porque realmente es algo insólito”, expresó Zulemita tras el robo.

La hija de Menem contó que mientras estaba con su madre en el primer piso del centro médico Stamboulian, escuchó un disparo, por lo que se acercó a la ventana y vio a su custodio forcejear con un delincuente.

“El ladrón estaba arriba del custodio, le roba el arma de la cintura, se sube al auto y el custodio agarra un arma que estaba en el piso pensando que era la de él y era la del ladrón”, relató Zulemita, quien agregó: “Mi mamá está bien pero estamos shockeadas por la situación, no se lo deseo a nadie”.

El 14 de abril, el marido de la hija del actual senador Menem había sido asaltado en el barrio de Belgrano por “motochorros” que le robaron el reloj cuando entraba a un comercio y, mientras escapaban, le dispararon un tiro intimidatorio para evitar que los persiguiera.