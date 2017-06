Más animales sueltos

PUDO SER UNA TRAGEDIA

Un nuevo accidente ocurrió ayer, a las 6, cuando equinos estaban sueltos en la vía pública, en este caso en Ruta 188, a 15 kilómetros de General Villegas.

El hecho podría haber derivado en una tremenda tragedia, una más producida por caballos sueltos, puesto que fue un colectivo de la empresa Condor Estrella el que chocó contra los equinos que se cruzaron en el camino.

De acuerdo al informe policial, fue a la madrugada de la víspera cuando un micro de la mencionada empresa, que circulaba hacia Villa Huidobro, embistió a un equino el que murió como consecuencia de los golpes. En tanto, el rodado sufrió serios daños y no pudo seguir viaje, quedando parte de su estructura sobre la cinta asfáltica.

En el lugar se hicieron presentes Policía de Seguridad Vial que mantuvo señalizado el lugar hasta que se pudo normalizar la circulación vehicular. Fueron también los bomberos voluntarios, que por suerte no intervinieron, ya que no hubo que rescatar heridos.