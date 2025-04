Dra. Delia Enria y la necesidad de explicar la importancia de la ciencia a la sociedad

Como actividad de cierre de la Semana Nacional de la Ciencia, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional, la doctora Delia Enria, exdirectora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” participó en la Unnoba de un conversatorio en el que hizo un recorrido por su experiencia de trabajo junto al doctor Julio Maiztegui, en la lucha contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, y abordó cuestiones vinculadas al presente y futuro de la ciencia.

El conversatorio fue moderado por la secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Unnoba, doctora Carolina Cristina.

“Me siento honrada de estar aquí. Yo en mi vida no he hecho sino ejercer mi profesión que es la medicina. He sido un médico que tuvo una oportunidad en la vida. Pergamino, el Instituto Maiztegui y esta Universidad me dieron oportunidades que me permitieron desarrollar todo lo que yo soñaba”, dijo Enria.

“Haber podido describir bien una enfermedad junto a Julio Maiztegui, que tenía muy claro el camino a seguir, me facilitó las cosas. Nunca fue azaroso el trabajo realizado para lograr el control de la Fiebre Hemorrágica Argentina”, planteó y destacó la claridad científica de Julio Maiztegui: “Reconozco en él a mi maestro”.

“Yo vine con un espíritu preparado para recibir sus enseñanzas y tuve la posibilidad de estudiar en una muy buena universidad. A la gente que hace investigación siempre le digo que la penicilina fue un hallazgo casual, pero la casualidad solo ayuda a los espíritus que están preparados”.

Se refirió a la pandemia de Covid-19, y describió sus vivencias como miembro del Grupo Estratégico de Expertos en Peligros Infecciosos de la OMS: “Me siento honrada de haber formado parte de ese grupo, creo haber hecho mis aportes, pero también aprendí muchísimo”.

También se refirió al manejo de la emergencia sanitaria que supuso la intervención de los especialistas y se detuvo en la utilización de plasma inmune: “Pude brindar la experiencia que tuvimos con la Fiebre Hemorrágica Argentina y no estuve de acuerdo con la aplicación de plasma a pacientes con Covid-19 porque no se cumplían principios básicos, y si algo aprendí de Julio Maiztegui es que la metodología científica no se negocia”.

Consultada sobre el presente de la ciencia argentina, expresó: “Algunos científicos no se sienten bien por el modo en que son tratados, pero a nosotros nos mandaron a lavar los platos durante algún tiempo. Y debimos traer a la sociedad con nosotros y fue la sociedad la que nos acompañó en el trabajo”, dijo. Y agregó: “Creo que la ciencia argentina está muy bien vista, ha tenido desarrollos increíbles, pero los científicos deben acercarse más a la sociedad y explicarle lo que hacen”.

En relación al financiamiento, sostuvo: “La ciencia básica debe ser financiada por el Estado y quienes la hacen deben explicarle a la sociedad porqué el conocimiento que producen le sirve a la gente. La ciencia básica tiene que hacerse entender”. Además, consideró: “Hay que acercar la ciencia a las infancias y hay que ser ejemplo” y aseguró que a éstas “las motivamos mostrando entusiasmo por lo que hacemos. Debemos traer a los niños a nuestro compromiso, pero para eso nosotros tenemos que estar convencidos de amar lo que hacemos”.