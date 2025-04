Fin del cepo cambiario

Una vez logrado el préstamo del FMI por u$s 20.000 millones, el Gobierno tomó la decisión de terminar con el cepo cambiario y de esa manera lograr la apertura de la restricción cambiaria que no permitía el ingreso de inversiones extranjeras a la Argentina, ya que se les impedía el giro de divisas al exterior con posterioridad. A su vez logró que esta vez los mercados actuaran con moderación y confiaron en la decisión del gobierno logrando que el dólar se estabilizara en un rango de los $ 1.100 por dólar oficial y el dólar blue, muy cerca del oficial. Evidentemente esta ha sido una decisión muy acertada del Gobierno, encaminando al país a transformarse en creíble en materia económica.

De esta manera, con el ingreso del día martes de u$s 12.000 millones, las reservas del Banco Central ascienden a más de u$s 36.000 millones, las que serán incrementadas en los próximos días en u$s 3.500 millones, por préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, en el mes de junio se agrega otro desembolso del FMI por u$s 4.100 millones, y en el segundo semestre otros u$s 3.500 millones, lo que totalizan u$s 23.100 millones para todo el año.

De todas maneras esta decisión, hay que aclararlo, tiene sus efectos negativos en cuanto a que los precios de algunos productos, sobre todo los que contienen insumos importados, pueden incrementarse ya que las importaciones se encarecen con un dólar oficial más alto y consecuentemente la tasa de inflación tenderá a subir un poco, superando el 4% mensual en los meses de abril y mayo, además esta situación provocará una baja del consumo, también como un efecto negativo de esta medida. Sin embargo, algunos analistas señalan que es probable que los precios bajen porque el dólar oficial se acerque a los $ 1.000 por dólar, porque se va a producir otro ingreso de dólares por la liquidación del campo entre abril y mayo. Si esto ocurre, la inflación de abril y mayo sería más baja que la estimada del orden del 4%.

Por otro lado, el Banco Central va a inducir a los Bancos a subir la tasa de interés para que no sea negativa con relación a la inflación y de ese modo los ahorristas no liquiden sus plazos fijos para refugiarse en el dólar.

En fin, lo importante es que estamos ingresando a un nuevo país en lo económico que permitirá a la Argentina ser considerada un país confiable y previsible.



Aldo García López

DNI 4974484