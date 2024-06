Cuadernos archivados

En tiempos de crisis y una fase histórica líquida, la comprensión de los fenómenos se vuelve más compleja, al mismo tiempo que más desafiante. Hace exactamente tres meses, en la columna “Carambola a tres bandas”, dijimos que con la propuesta de Lijo para la Corte Suprema se “tratarán de contentar al mismo tiempo a la corporación Comodoro Py, a Cristina, a los gobernadores peronistas y a Macri”. Pues el fallo que exculpa al primo Ángelo Calcaterra de un delito de corrupción para convertirlo en un simple delito electoral va en esa línea anticipada hace tiempo, y le abre la puerta a una larga lista de exculpados.

¡Muchachos, la próxima pidan un recibo! Era tan fácil…

El famoso chofer Centeno debe estar pensando para qué corrió tantos riesgos por una simple infracción electoral. Se ve que sus acompañantes en esos días de trajinada recolección se habían olvidado el talonario de recibos en sus oficinas. Ahora sus elocuentes cuadernos pueden ser un interesante material de estudio académico, pero de poco interés judicial. ¿Es acaso este fallo un agradecimiento de Comodoro Py al kirchnerismo porque se viene el voto favorable al juez que lija? ¿Qué otros votos favorables habrá para llegar a los dos tercios (de los presentes)?

¿Esto implicará que CFK se libere de sus causas más pesadas? ¿Quedará Macri libre de culpa y cargo de la causa Correo Argentino, que está en el juzgado de… Lijo? Probablemente no, ya que se convertirán en situaciones sin resolución de por vida, “doctrina” aplicada a Carlos Menem, quien se llevó a la tumba la indefinición judicial. De ese modo, los socios quedan amarrados de por vida por las dudas… no vaya a ser que alguno se olvide de cumplir su parte. Un viejo tema de Litto Nebbia rezaba “siempre hay alguien que se olvida de avisar, cuando el tiempo del cariño terminó…”.

Si bien la candidatura del juez que lija pareciera ir viento en popa, los conocedores del ámbito tienen dudas de que se apruebe el pack “2 en 1”, con García Mansilla incluido. ¿Acaso la doctora se jugaría por un juez conservador y honesto? ¿A cambio de qué? Mejor hacer un gesto a la platea femenina con alguien como la jueza del Tribunal Superior de Entre Ríos, Susana Medina, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, y ligada al peronismo provincial que perdió la elección para gobernador. Mejor alguien oscilante y con habilidades notables para las relaciones públicas, así siempre será susceptible de ser persuadida.

Hablando de cuadernos importantes, uno que no los archiva es el FMI. Su clásico es una de cal, una de arena. Primero una felicitación y después su pliego de condiciones. Parece que algunos no se dieron cuenta de que el Fondo no es un organismo financiero internacional, sino un organismo político con socios mayoritarios que atiende los problemas de pobres y descarriados. Se dieron la cabeza contra la pared tantas veces con la Argentina que ven una vaca y lloran. Si el Gobierno quiere dinero fresco –que, como ya anticipamos en esta columna, hoy es muy poco probable-, tendrá que modificar su actual esquema económico, lo cual pondría en aprietos a “Jamoncito” con miras a la elección del año que viene. Un crawling peg con más ritmo y reanudar la recuperación de tarifas, entre otras cosas, implicaría que no pueda seguir exhibiendo un milagro argentino en materia inflacionaria. Por eso la baja de tasas se frenó y Toto se embandera mostrando el quinto mes de superávit gemelos.

Trascartón, los indicadores de actividad económica –como consumo en supermercados y shoppings- siguen sin repuntar y los muchachos de Washington DC piensan que faltará mucho para eso, coincidencia local cada vez más mencionada. Un dato clave: siguen en caída las importaciones de bienes de capital, lo que significa que no hay confianza en el repunte por parte de las industrias. Ya mencionamos en varias oportunidades que el mundo de los negocios está cauteloso.

¿Sturzenegger –el “joven maravilla”- será un aliento en la nuca de Toto? ¿Viene para cobrarse venganza por su desplazamiento de la presidencia del Banco Central en 2018? ¿Por qué se demora tanto su llegada al Gabinete? ¿Todavía están definiendo sus funciones? Hace tres semanas advertimos del potencial problema, al que se suma otro no menor: ¿el ministro estrella se quiere ir, a sabiendas de que quizá se esté acabando la época de las buenas noticias?

Un tercer gran tema de esta semana ultracorta es el rol de la Iglesia Católica, la polémica sobre las misas politizadas y la situación social. ¿Operación, descuido o ambas cosas? Un poco de cada una. Hay una jugada política consensuada con Francisco, disparada por la crisis en el Ministerio de Capital Humano. En esa línea están las primeras declaraciones de Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal), Lugones (Pastoral Social) y García Cuerva (arzobispo de Buenos Aires), así como la denuncia de Grabois.

El "descuido" es una jugada de los más cercanos al kirchnerismo (Curas en la Opción por los Pobres) y un sector de los curas villeros (padre Tato de La Matanza, etc.) que alentaron el griterío en las misas. El padre Pepe permaneció en silencio. El cura Carrara quedó golpeado porque no sabía lo que iba a pasar en la misa que oficiaba. Para encauzar las cosas vinieron la homilía de García Cuerva y la misa de Ojea.

Está claro que el papa no es un ingenuo: la foto con la bandera de Aerolíneas + la audiencia con Axel Kiciloff son mensajes políticos unívocos. La Iglesia libra una batalla en defensa de su doctrina social, pero prefiere eludir una confrontación. El "kirchnerismo" y su "rama clerical” lo sabe y empuja. El Gobierno también y, aunque le cuesta, se calla. La pregunta del millón es si Bergoglio viene o no viene este año a la Argentina. Una yapa: ¿la Iglesia es la oposición al Gobierno libertario, en ausencia de alternativas?

La Argentina parece tener una enorme habilidad para deglutir hasta las revoluciones más osadas. Todo puede quedar contaminado por el statu quo preexistente. Hasta unos “simples” cuadernos.